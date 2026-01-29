Marc Anthony nyolcszoros apuka lesz: 31 évvel fiatalabb felesége ismét babát vár!

Marc Anthony neve most nem a Beckham család botránya miatt került címlapokra. Az 57 éves latin énekes ezúttal egy örömhírt osztott meg a rajongóival. A nála 31 évvel fiatalabb felesége, a paraguayi modell, Nadia Ferreira várandós, érkezik a pár második közös gyermeke. Jennifer Lopez volt férje így nyolcszoros apuka lesz.

Marc Anthony és Nadia Ferreira a második közös gyermeküket várják

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Marc Anthony 31 évvel fiatalabb felesége ismét várandós

Marc Anthony Instagram-oldalán egy hatalmas örömhírt osztott meg a rajongóival. Az 57 éves énekes és a nála 31 évvel fiatalabb felesége, Nadia Ferreira a második közös gyermeküket várják. Marc Anthony a bejegyzésében a paraguayi modell gömbölyödő pocakjáról osztott meg egy képet, amihez azt írta félig spanyolul, félig angolul, hogy:

Boldog 3. évfordulót!! Micsoda csodálatos ajándékot ad nekünk az élet. Isten nagyszerű, Marquito nagy testvér lesz

Marc Anthony nyolcszoros apuka lesz

A kisbaba érkezésével így az 57 éves Grammy-díjas énekes nyolcszoros apuka lesz. Nadia Ferreira és Marc Anthony első közös gyermeke, Marco 2023-ban született. Rajta kívül pedig a latin énekesnek született két gyermeke Debbie Rosadótól: Arianna (32) és Chase (30). Két gyermeke a volt Miss Universe Dayanara Torrestől: Christian (24) és Ryan (22). És a leghíresebb kapcsolatából, Jennifer Lopeztől is született két gyermeke: Emme Maribel (17) és Maximilian David (17).

Marc Anthony és Nadia Ferreira 2023 január 28-án házasodtak össze Miamiban

(Fotó: ZUMAPRESS.com/ Northfoto)

Marc Anthony és Nadia Ferreira kapcsolata

Marc Anthony és Nadia Ferreira kapcsolata 2022-ben vált nyilvánossá, és már akkor sokakat meglepett a köztük lévő jelentős korkülönbség, ugyanis a világhírű latin énekes 31 évvel idősebb a paraguayi modellnél. A pár azonban gyorsan bebizonyította, hogy kapcsolatuk nem csak egy múló fellángolás. Eljegyzésük után 2023 elején össze is házasodtak és még abban az évben júniusban megszületett első közös gyermekük, Marco.

Jennifer Lopez és Marc Anthony 10 évig voltak házasok és ezalatt az idő alatt két közös gyermekük született

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Marc Anthony, a Beckham családi botrány egyik érintettje

Marc Anthony neve mostanában leginkább a Beckham botrány miatt bukkant fel a sajtóban. A legidősebb Beckham fiú ugyanis a több oldalas nyilatkozatában kiemelte a latin énekest, aki a fő fellépő volt a Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőn. A 26 éves séf szerint Marc Anthony Victoria Beckhamet, „a terem legszebb nőjeként”, hívta fel a színpadra a felesége, Nicola, helyett, így az ifjú pár első tánca kudarcba fulladt miatta. Az 57 éves Grammy-díjas énekes egyelőre nem kommentálta a történteket.