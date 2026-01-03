Mel Gibson akcióhősből lett Oscar-díjas rendező - 70 éves lett Hollywood botrányhőse

Ma ünnepli 70. születésnapját az akcióhősből lett Oscar-díjas rendező, Mel Gibson. Az utóbbi években számtalan alkalommal került címlapra, meglehetősen ellentmondásos személy, de az vitathatatlan, hogy eddigi karrierje során megajándékozott minket néhány filmtörténeti szempontból maradandó és jelentős alkotással.

Mel Gibson újból a rendezői székbe ül: folytatja A Passiót (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mel Gibson filmjei

Mel Gibson, teljes nevén Mel Columcille Gerard Gibson az egyik legismertebb és legvitatottabb alakja a modern filmművészetnek. Színészi és rendezői pályafutása több évtizeden átívelő, tele olyan emlékezetes alakításokkal, mint A Rettenthetetlen, A Passió vagy a Danny Gloverrel közös ikonikus Halálos fegyver-filmek.

Gibson karrierje az 1970-es évek végén indult Ausztráliában, ahol először kisebb szerepekben tűnt fel, mielőtt világszerte ismertté vált volna. Az igazi áttörést George Miller rendezte Mad Max hozta, amelyben a jövőbeli, posztapokaliptikus világ marcona hősét, Max Rockatanskyt alakította. A Mad Max szerepe nemcsak akciófilm-klasszikussá vált, hanem megnyitotta az utat Gibson nemzetközi karrierje előtt is. A továbbiakban Gibson az 1980-as évek egyik legnépszerűbb filmes akcióhősévé nőtte ki magát a Halálos fegyver sorozattal. A filmben Martin Riggs karakterét alakította, aki cinikus humorával lopta be magát a nézők szívébe. A film nagy sikerén felbuzdulva több folytatás is készült. Színészként Gibson azonban nem ragadt le az akció-zsánernél. Kritikusok és nézők egyaránt elismerték drámai szerepeit is, például a Gallipoli és A veszélyes élet éve című filmekben, melyekben bebizonyíthatta, hogy komolyabb, mélyebb szerepekben is megállja a helyét.

Mel Gibson és Danny Glover ikonikus párosa a Halálos fegyver filmekben (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Mel Gibson rendezései

Az ausztrál sztár pályájának egyik legfontosabb mérföldköve az volt, amikor kipróbálta magát a kamera másik oldalán is. 1993-ban debütált rendezőként Az arc nélküli ember című filmjével, melyben a főszerepet is ő játszotta. Két évvel később érte el karrierje csúcsát a grandiózus történelmi eposszal, a A Rettenthetetlennel. Ebben nemcsak rendezett, hanem William Wallace skót szabadságharcos szerepét is ő alakította. A film öt Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film és legjobb rendező díjakat is besöpörhette. Rendezőként Gibson később is nagy volumenű és meglehetősen provokatív művekbe fogott. A Passió egy rendkívül intenzív, bibliai témájú dráma, amely hatalmas közönségsikert aratott, noha vitákat is kiváltott a brutalitás és történelmi ábrázolás miatt. Évtizedes várakozások után idén a Halálos fegyver sztárja ismét elfoglalta a rendezői széket és elkészíti A Passió folytatását. 2006-ban az Apocalypto című filmmel ismét nagy fába vágta a fejszéjét az idegen nyelvek használatával, ami rendezői merészségének bizonyítéka. A 2016-os Fegyvertelen katona pedig egy olyan világháborús történet, amely újabb Oscar-jelölést hozott neki rendezőként, bizonyítva, hogy a történelmi epikus filmekben továbbra is otthonosan mozog.