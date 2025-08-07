50 éves lett Hollywood és a világ egyik legszebb nője

Játszott szexi csábítót, akciósztárt, csúf sorozatgyilkost, gonosz boszorkát és kopasz túlélőt. Charlize Theron igazán nem csak a szépségéből él meg Hollywoodban, de azt is szívesen nézzük!

Charlize Theron 50 évesen is dögös Fotó: Jeffrey Mayer

7 alakítás, amit látnod kell az 50 éves Charlize Therontól

Az ördög ügyvédje (1997)

Charlize Theron útja Dél-Afrikából vezetett Amerikába, táncosként és fotómodellként is szerepelt, mielőtt Hollywoodban felfedezték volna a színésznői képességeit is. A szélesebb moziközönség először Az ördög ügyvédjében figyelt fel rá, mint az ifjú jogászt játszó Keanu Reeves feleségére, aki a sátáni új munkahelyen Al Pacino áldozata lesz.

A rém (2003)

Többször is megválasztották már Charlize Theron a világ legszebb nőjének, ehhez képest egy elcsúfítás hozta meg számára a legnagyobb szakmai sikert. A rémben a sorozatgyilkos Aileen Wuornost alakította, méghozzá olyan elképesztő átéléssel, ami Oscar-díjat ért a legjobb női főszereplő kategóriájában.

Hófehér és a vadász (2012)

A jól ismert mesét alaposan átalakította ez a mozifilm, amit az is jól mutat, hogy a gonosz mostohából egy boszorkány-királynőt faragott, és Charlize Theron komolyan aggódott, hogy nem ő a legszebb a vidéken. Az akció-fantasy aztán egy folytatást is kapott, amiben már Hófehérke sem szerepelt, de Charlize Theron boszorkája annál inkább.

Mad Max – A harag útja (2015)

Nagyon ajánlom. Minden nőnek ki kéne próbálnia egyszer

– mondta Charlize Theron a kopaszságról, miután leborotválta a fejét a posztapokaliptikus akciófilm Mad Max: A harag útja kedvéért. Pedig a forgatókönyvben még hosszú hajúként szerepelt az általa alakított Furiosa, de a színésznő ötlete nyomán vagányabb külsőt kölcsönöztek neki az alkotók. A végeredmény a filmtörténelem egyik legemlékezetesebb hősnője lett, akinek azóta az előtörténetét is megismerhettük egy külön szuperprodukcióban.

Atomszőke (2017)

Budapesten is akciózott már Charlize Theron, méghozzá az amerikai titkosszolgálat fedett ügynökeként, akinek a hidegháborús nyolcvanas években kell végrehajtania egy veszélyes küldetést. Mindezt merész ruhák és akciók, lenyűgöző látvány és ágyjelenetek, vérpezsdítő zenék és szexi hangulat közepette. A fővárosunk most Kelet-Berlint alakította.