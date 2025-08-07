50 éves lett Hollywood és a világ egyik legszebb nője

Játszott szexi csábítót, akciósztárt, csúf sorozatgyilkost, gonosz boszorkát és kopasz túlélőt. Charlize Theron igazán nem csak a szépségéből él meg Hollywoodban, de azt is szívesen nézzük!
Charlize Theron útja Dél-Afrikából vezetett Amerikába, táncosként és fotómodellként is szerepelt, mielőtt Hollywoodban felfedezték volna a színésznői képességeit is. A szélesebb moziközönség először Az ördög ügyvédjében figyelt fel rá, mint az ifjú jogászt játszó Keanu Reeves feleségére, aki a sátáni új munkahelyen Al Pacino áldozata lesz.
Többször is megválasztották már Charlize Theron a világ legszebb nőjének, ehhez képest egy elcsúfítás hozta meg számára a legnagyobb szakmai sikert. A rémben a sorozatgyilkos Aileen Wuornost alakította, méghozzá olyan elképesztő átéléssel, ami Oscar-díjat ért a legjobb női főszereplő kategóriájában.
A jól ismert mesét alaposan átalakította ez a mozifilm, amit az is jól mutat, hogy a gonosz mostohából egy boszorkány-királynőt faragott, és Charlize Theron komolyan aggódott, hogy nem ő a legszebb a vidéken. Az akció-fantasy aztán egy folytatást is kapott, amiben már Hófehérke sem szerepelt, de Charlize Theron boszorkája annál inkább.
Nagyon ajánlom. Minden nőnek ki kéne próbálnia egyszer
– mondta Charlize Theron a kopaszságról, miután leborotválta a fejét a posztapokaliptikus akciófilm Mad Max: A harag útja kedvéért. Pedig a forgatókönyvben még hosszú hajúként szerepelt az általa alakított Furiosa, de a színésznő ötlete nyomán vagányabb külsőt kölcsönöztek neki az alkotók. A végeredmény a filmtörténelem egyik legemlékezetesebb hősnője lett, akinek azóta az előtörténetét is megismerhettük egy külön szuperprodukcióban.
Budapesten is akciózott már Charlize Theron, méghozzá az amerikai titkosszolgálat fedett ügynökeként, akinek a hidegháborús nyolcvanas években kell végrehajtania egy veszélyes küldetést. Mindezt merész ruhák és akciók, lenyűgöző látvány és ágyjelenetek, vérpezsdítő zenék és szexi hangulat közepette. A fővárosunk most Kelet-Berlint alakította.
Az utóbbi évek egyik üde színfoltját jelentő romantikus komédiában egészen valószerűtlen szerelmi felállás jelenik meg: a tohonya Seth Rogen egy olyan kallódó újságírót játszik benne, akinek gyerekkori bébiszittere időközben a világ egyik legbefolyásosabb és leggyönyörűbb nőjévé lett Charlize Theron személyében. A színésznő figurája fel is veszi a szövegírói csapatába az egykori kiskölyköt, majd szerelem szövődik közöttük, de senki sem járna jól vele, ha ez kiderülne.
A hollywoodi sztárszínésznők élvonala alakította ebben a #MeToo-botrányra reflektáló filmben azokat a tévés műsorvezetőket, akik a karrierjüket kockáztatva álltak elő a történetükkel, miszerint a FOX News alapítója és vezére rendszeresen zaklatta őket a munkahelyükön. A hollywoodi sztárszínésznők élvonalában pedig ott a helye Charlize Theronnak is, akit ezután sem kell majd hiányolnunk a moziban: készült a közreműködésével a Christopher Nolan-féle Odüsszeia, az Atomszőke 2., és az Apex című thriller is, amiben egy vadvízi evezőstúra fordul át rémálomba.
