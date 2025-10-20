Pitbull meghódítja a Puskás Arénát – Lil Jon melegíti be előtte a közönséget

Kopaszsapkákat bekészíteni, Mr. Worldwide, azaz Pitbull először Magyarországon! A szupersztár kopasz fejével, napszemüvegével és zakójával igazi jelenség, aki olyan dalokkal mozgatta meg a világot, mint a Give Me Everything vagy a Timber. Pitbull I’m Back! elnevezésű turnéjára is igazi partihangulatot ígér, a buliba pedig minket is meghívott: július 21-én ugyanis a Puskás Arénában ad hatalmas show-t, ahol nem kisebb előadó tart vele, mint Lil Jon. Dale!
A nálunk is rendkívül népszerű világsztár, Pitbull bejelentette 2026-os európai turnéjának újabb állomásait, amelyeken előjátszóként Lil Jon is csatlakozik hozzá. A hatalmas sikerű, teltházas Party After Dark elnevezésű európai turnéja után, amely arénákat töltött meg és hatalmas tömegeket vonzott – köztük a közösségi médiát is letaroló rajongókat, akik kopaszsapkát viselve The Bald E’s-nek nevezik magukat, tisztelegve az előadó ikonikus megjelenése és személyisége előtt -, Pitbull most még nagyobb fokozatra kapcsol. A The Bald E’s rajongói mozgalom azóta igazi online jelenséggé vált, amely humorral, kreativitással és összetartással ünnepli Pitbull legendás imázsát.
Most, az I’m Back! turné célja, hogy mindezt továbbvigye a fékezhetetlen partihangulattal együtt a rajongók számára. A turné most még nagyobb színpadon, lenyűgöző vizuális effektekkel, látványos pirotechnikával, és persze Pitbull karakteres előadásmódjával várja a közönséget. A zenét, fényeket és speciális effekteket ötvöző show-ban vele tart zenekara, a The Agents, valamint táncosai, a The Most Bad Ones is, hogy közösen egy igazán felejthetetlen, energikus bulit varázsoljanak a színpadra.
A Live Nation által szervezett turné június 23-án startol Stockholmban, majd Európa-szerte megfordul Belfastban, Glasgowban, Dublinban, Londonban, Nizzaban, Düsseldorfban, Budapesten, Varsóban, Prágában és Rigában, végül július 31-én a Kaunasban ér véget.
A budapesti koncertre jegyekhez elsőként Pitbull hivatalos rajongói klubjának tagjaival egyidőben, a regisztrált Live Nation tagok juthatnak október 22-én, 12 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés október 24-én, 12 órakor indul a www.funcode.hu és a www.livenation.hu oldalakon.
VIP: A turné során számos VIP csomagot és élményt is kínálnak a rajongóknak, hogy új szintre emeljék koncertélményüket. A csomagok tartalma eltérő lehet, de prémium belépőket, kapunyitás előtti korai bejutást, exkluzív VIP lounge-hozzáférést, különleges ajándéktárgyat és még sok mást is tartalmazhatnak.
A VIP-csomagok pontos tartalma a választott ajánlattól függ. További információ: vipnation.eu/pitbull
Armando Christian Pérez, akit a világ Pitbull néven ismer, igazi globális jelenség – GRAMMY®-díjas független nemzetközi szupersztár, oktatási nagykövet, vállalkozó és motivációs előadó. Milliárdnyi audiostreammel és videómegtekintéssel, valamint több száz arany- és platinalemez minősítéssel karrierje a zenetörténet egyik legimpozánsabbja. Pitbull védjegyévé vált „EEEEEEEYOOOOOO” kiáltása az egyike azon nem kevesebb, mint 40 hangzásbeli védjegynek, amelyet hivatalosan is
bejegyzett az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatal (USPTO). A zenén túl Pitbull változatos és bővülő üzleti portfóliót épített ki. Megalapította a Mr. 305 lemezkiadót és a Voli 305 Vodka márkát, valamint elindította a Globalization nevű SiriusXM rádiócsatornát, amely rhythmic/dance zenét sugároz. Nemrégiben történelmet írt azzal, hogy partnerségre lépett a Florida International Universityvel (FIU), amelynek eredményeképpen az atlétikai stadiont Pitbull Stadiumra keresztelték, ezzel ez lett Amerika első olyan sportlétesítménye, amely egy művészről kapta a nevét. Pitbull szenvedélyes szószólója az oktatásnak is. Társalapítója a SLAM!-nek (Sports Leadership Arts Management), egy tandíjmentes állami iskolahálózatnak, amelyet világszerte vezető oktatási szervezetként tartanak számon, és jelenleg több mint 10 000 diákot szolgál ki 14 amerikai iskolában. 2024-ben Pitbull a rocklegendával, Bon Jovival dolgozott együtt az erőteljes "Now or Never" című számban, amelyben jellegzetes energikus hangzása Bon Jovi himnikus rockstílusával ötvöződött. A váratlan együttműködés gyorsan globális népszerűségre tett szert, tovább bizonyítva Pitbull műfajokon és generációkon átívelő erejét. 2025-ben elindította nagyszabású európai turnéját, amely hatalmas tömegeket vonzott – és a rajongók vírusként végigsöprő mozgalmát, akik büszkén viseltek kopasz sapkát, és "The Bald E's"-nek nevezték magukat a művész jellegzetes megjelenése és személyisége előtt tisztelegve. Ez a fanmozgalom igazi internetes jelenséggé vált, amely humorral, kreativitással és összetartással ünnepli az előadót. Pitbull továbbra sem lassít – a világkörüli turné következő, izgalmas állomása Ausztrália lesz. Folyamatosan feszegeti a határokat, és emberek millióit inspirálja világszerte, mély kulturális hatást hagyva maga után, és olyan örökséget szilárdítva meg, amely a szórakoztatás, az üzleti élet, az oktatás területein túl is kiterjed.
Az elmúlt évtizedben a „YEAHHH”, az „OKAYY” és a „WHATTT” szavak egyet jelentettek a többszörös platinalemezes, Grammy-díjas Lil Jonnal. A zene és a popkultúra egyik legkiemelkedőbb alakja, több százezer rajongó előtt lépett fel olyan előadókkal, mint Usher & Ludacris, Afrojack, Steve Aoki, Pitbull, TLC (az American Idolban), Becky G, Offset, LMFAO, Too $hort és E-40. Hozzá fűződik a Crunk néven ismert zenei mozgalom és életstílus is. Producerként is rendkívül sikeres, platinalemezes slágereket alkotott többek között E-40, Usher, Ciara, The Ying Yang Twins, Ice Cube számára. Emellett olyan előadókkal működött együtt, mint will.i.am, Miley Cyrus, Britney Spears, Bret Michaels, Travis Barker, Jennifer Lopez, Machine Gun Kelly, DJ Snake és még sokan mások. Előadóként milliós lemezeladásokat ért el a Lil Jon & The East Side Boyz frontembereként, akiknek a Get Low és a What U Gon’ Do című slágerei a legnagyobb crossover hip-hop lemezek közé tartoznak. Lil Jon két BMI Év Dalszerzője díjat nyert, valamint tizenegy Billboard-díjat (a két sláger Usher-dalért, a „Yeah!”-ért és a „Lovers and Friends”-ért), továbbá egy Grammy, egy Radio Music-, egy BET-, két MTV Video Music és egy American Music Award díj birtokosa.
