Dennis Quaid végleg lezárja hollywoodi életét: ezért ábrándult ki Los Angelesből

Újabb világsztár döntött úgy, hogy elhagyja Hollywoodot. Dennis Quaid eladásra kínálta több millió dollárt érő kaliforniai luxusotthonát, miután korábban nyíltan kijelentette: elege lett a városból. A színész szerint Los Angeles már messze nem az a hely, amelyet egykor otthonának érzett, ezért végleg Tennessee állama mellett tette le a voksát.

Dennis Quaid 5,2 millió dollárért árulja Los Angeles-i luxusingatlanát (Fotó: mpi099 / MediaPunch / Northfoto)

Dennis Quaid hivatalosan is búcsút int Hollywoodnak

hivatalosan is búcsút int Hollywoodnak A 72 éves sztár eladásra kínálta luxusingatlanát

A Los Angeles-i, exkluzív Brentwood negyedben található kastélyt 5,2 millió dollárért kezdte értékesíteni

Dennis Quaid luxusingatlanja eladóvá vált

Dennis Quaid piacra dobta Brentwood Hills-ben található otthonát, amelyért 5,2 millió dollárt, vagyis több mint másfél milliárd forintot kér. A modern stílusú ingatlant még 2017-ben vásárolta közel 3,9 millió dollárért, vagyis 1,2 milliárd forintért, azóta azonban teljes körű felújításon esett át. A luxusingatlan öt hálószobával, hat fürdőszobával, hatalmas üvegfelületekkel és tágas, természetes fénnyel elárasztott terekkel rendelkezik. A nappali egy látványos amerikai konyhával kapcsolódik össze, a kertben pedig medence, grillező és több fedett terasz is helyet kapott.

Dennis Quaid és felesége, Laura Savoie már 2020-ban elköltöztek Tennessee államába, Nashville-be (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Dennis Quaid végleg hátat fordít Hollywoodnak

Dennis Quaid feleségével, Laura Savoie-val együtt ugyan már 2020-ban Nashville-be költöztek, Los Angeles-i házukat azonban még évekig megtartották. Az elmúlt időszakban ingáztak Tennessee és Kalifornia között, most viszont úgy döntöttek, végleg megszüntetik utolsó kötődésüket is a nyugati parthoz. A színész szerint Nashville-ben sokkal nyugodtabb életet élhetnek. Az ottani közösséget barátságosabbnak tartja, és úgy érzi, sokkal kiegyensúlyozottabb mindennapokat biztosít számára, mint Hollywood.

Dennis Quaid szerint Los Angeles már nem olyan, mint régen (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Kemény kritikát fogalmazott meg Los Angelesről

Dennis Quaid néhány héttel ezelőtt már nyilvánosan beszélt arról, miért döntött a költözés mellett. Legutóbbi interjúban azt mondta, Los Angeles régen fantasztikus város volt, de szerinte az elmúlt években látványosan romlott a helyzet.

Régen olyan remek város volt, és a '90-es évek is szépek voltak. Azóta viszont valahogy lefelé csúszik a dolog, és úgy érzem, hogy a lényeg az, hogy az emberek adót fizetnek, de semmilyen szolgáltatást nem kapnak cserébe.

A Los Angeles-i villájának eladása pedig azt jelzi, hogy végleg le akarja zárni hollywoodi életének egyik meghatározó fejezetét. Érdekesség, hogy tavaly Lindsay Lohan is bírálta a filmipar fellegvárát.