Robbant az Odüsszeia előzetese: Ez lehet Christopher Nolan eddigi legjobb filmje

Hónapok óta várjuk már Christopher Nolan Odüsszeiáját, melyből eddig minden kiszivárgott képkockát a legnagyobb hype övezte. Ez nem is lehetne természetesebb, hiszen az egykori Trója és 300 sikereiből kiindulva mindig nagy dolog, ha egy grandiózus projekt keretében a görög mitológiát veszik alapul, pláne ha ilyen nevekkel találkozhatnak, mint Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, John Leguizamo, Mia Goth — a teljesség igénye nélkül.

Vajon a Christopher Nolan filmek legjobbja lesz az új Odüsszeia? (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Lássuk Christopher Nolan következő sikerfilmjének az előzetesét!

A karácsonyi mozidömpingben olyan filmek pörögnek a vásznakon, mint az Avatar: Tűz és Hamu és a Zootropolis 2, melyeknek kasszasikereit meglovagolva, tökéletes időzítésként nyilvánossá vált az Odüsszeia előzetese, amit lentebb láthatunk:

Az előzetes alapján egyből feltűnik, hogy Homérosz történetét egy sötét, szürkés tónussal ragadta meg Nolan, melyben Matt Damont mint Odüsszeusz egy megtört férfiként láthatjuk, aki igencsak megviselődött a trójai háborúban megélt borzalmak és a végeláthatatlannak tűnő utazás alatt a tengeren. Ez a narratív döntés megdönti a korábbi epikus történetek elvárásait, melyben a hős egy végtelenül maszkulin, kikezdhetetlen, megtörhetetlen karakter és ezúttal kap némi mélységet, ami azonosulhatóbbá teszi a karaktert — meg azért lássuk be, 10 évnyi bolyongás tényleg kikezdené az ember elméjét.

Odüsszeusz felesége, Penelopé szerepében Anne Hathawayt láthatjuk, míg fiukat, Telemakhoszt az örök kisgyerek arcú Tom Holland alakítja. Az előzetesben keveset látunk belőlük, de a filmben fontos szerepük lehet, hisz a fiúnak külön történetszála van az eredeti műben, ahogy apjának a vagyonát és anyját védelmezi, amíg Odüsszeusz távol van.

Kaptunk némi ízelítőt is, hogy milyen megpróbáltatásokon mehetnek keresztül Odüsszeusz és az emberei az utazásuk alatt: a tenger hullámai nem kegyelmeznek számukra, bajba elegyednek a szirénekkel, benézhetünk a küklopsz barlangjába és más, egyelőre nehezen azonosítható mitikus ellenségeket is láthatunk. Már most érződik, hogy mire gondolt a nagyszerű rendező Nolan, amikor korábban azt nyilatkozta, hogy az álom és a valóság keveredése lesz a mitológiai adaptáció, úgy ahogy azt még senki nem kísérelte meg előtte. Az ismert helyszíneken és motívumokon kívül tényleg nagy hangsúly van a megvalósításon és még az is lehet, hogy az Oppenheimer lehengerlő sikerét követően Christopher Nolan és Matt Damon filmje az lehet, amiről hónapokig beszélnek majd az emberek.