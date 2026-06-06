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Sharon Stone testét daganatok lepték el, második férjének reakciója azonnal a házasság végét jelentette

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sharon Stone
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 08:15
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Egy kivizsgálás során lett vége a kapcsolatnak. Sharon Stone második férjének reakciója még a podcast vezetőjét is ledöbbentette.
CJA
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Sharon Stone második házasságáról nyílt meg, pontosabban arról, miért is vetett annak véget.

Ezért let vége Sharon Stone házasságának
Ezért lett vége Sharon Stone házasságának Fotó: KGC-315

Sharon Stone ezért vált el férjétől

A színésznő David Begnaud podcastjában volt vendég, ahol elmesélte, hogy a 2000-es évek elején hogyan jött rá, hogy daganatok lepték el a melleit.

Az orvos kijött hozzám, és azt mondta: Nézze, szerintünk kétoldali masztektómiára lenne szüksége. Ez nagyon rossz. 

A most 68 éves Stone elmondta, ő biztos volt abban, hogy a daganatok jóindulatúak, és elhatározta, hogy ő dönt a helyzetéről, ezért elmondta orvosának, hogy átesik a műtéten.

Stone akkori férje azonban világossá tette, hogy nem támogatja a döntését. Csak annyit mondott, hogy „nevetséges”, majd elhagyta a szobát.

Az Oscar-jelölt szerint, férje felháborodott, mert mindkét mellét el kellett volna távolítani. Ezt még Begnaud sem akarta elhinni, hiszen ha rosszindulatúak a daganatok, akár a színésznő élete is múlhatott volna rajta.

Ez volt a házasság vége. Ennyi volt. Vége volt

- állította.

Bár Stone nem nevezett meg senkit, 1998 és 2004 között második férjével, Phil Bronsteinnel volt házas. Szerencsére a színésznő daganatai a végén jóindulatúak voltak, így nem kellett kettős masztektómián átesnie sőt a daganat eltávolító műtét után még implantátumot is kapott - írja a Page Six.

 

 

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