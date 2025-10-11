A mellrák korai jelei, amiket a legtöbb nő könnyen figyelmen kívül hagy

A nők körében a mellrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés. De ha időben diagnosztizálják, jól gyógyítható. Ehhez arra van szükség, hogy ismerd a mellrák korai jeleit is, és tudd, mikor kell kivizsgálást kezdeményezned.

Egy csomó, amit kitapintasz a mellrák korai jeleinek leggyakoribb és legismertebb formája, de korántsem az egyetlen!

Fotó: Peakstock / Shutterstock

A mellrák korai jelei sokszor alig észrevehető változások. Fontos, hogy ezekre is odafigyelj az egészséged érdekében!

A mellrák korai jelei

1. Csomók a mellen

Ha a melleden keményebb csomót tapintasz ki, vagy akár a hónaljad tájékán, az akár az emlőrák egyik tünete is lehet. Bár sokszor ártalmatlanabb ciszta, fibrodenoma is okozhatja, ha ezt tapasztalod, érdemes vizsgálatot kérned.

Figyelj oda, hogy változnak-e a ciklusod során, mert ezek lehetnek a menstruáció okozta hormonális változások által kialakult csomók is. De ha több héten át érzed ugyanott, fordulj orvoshoz!

2. Aszimmetrikus mellek

A más alakú vagy méretű mellek természetesek, és gyakoriak. Abban az esetben viszont már gyanakodhatsz, ha újfajta aszimmetriát tapasztalsz a melleid között. Például az egyik hirtelen megnövekszik, vagy azt veszed észre, hogy a bal vagy a jobb oldali jobban meg van ereszkedve a másiknál. De a mellbimbók kinézetének és tapintásának különbségei is jelezhetnek mellrákot. Ha e tünetek közül bármelyiket észreveszed magadon, kérj egy időpontot az orvosodtól!

3. A mell alakjának változása

A melled alakja idővel változik, ami szintén normális. Ha viszont ezek a változások túl hirtelen történnek, nem tudod őket összeegyeztetni a menstruációs ciklusoddal, vagy jelentős súlyváltozásokkal járnak, az intő jel lehet.

Ilyen elváltozás lehet például:

Gödröcskék

Duzzanat

Méretbeli változások

Az emlődaganat bizonyos tüneteit, elváltozásait te magad is észreveheted egy önvizsgálat során.

Fotó: sasirin pamai / Shutterstock

4. A mellbimbó elváltozásai

Szintén a mellrák korai jelei lehetnek a mellbimbót érintő változások:

Valamilyen irányba húz a mellbimbó

Befelé fordul

Gyulladt

Viszket

Hámlik

Ég

A mellbimbó váladékozása

Ha nem szoptatsz, és mégis mellbimbó-váladékozást tapasztalsz, az szintén a rák tünete lehet.

Bármelyiket is észleled, ne halogasd az orvoslátogatást!

A mellrák nem csak idősebb nők körében jelentkezhet. Lehet, hogy még nem voltál mammográfián, de ha valami gyanúsat tapasztalsz, ne hagyd annyiban. Ha fiatal vagy se hagyd, hogy elbagatellizálják, ha a tünetekkel orvosi segítséget kérsz!

5. Bőrgyulladás, pirosodás, duzzanatok a mellen

A gyulladásos mellrák az emlődaganatok egy ritka, de annál agresszívebb formája. Ez okozhatja a bőr megvastagodását, textúrájának narancshéjszerű változását és a hónalj nyirokcsomóinak megdagadását is.