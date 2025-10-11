Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
A mellrák korai jelei, amiket a legtöbb nő könnyen figyelmen kívül hagy

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 17:45
Néha annyira hétköznapi érzések, kellemetlenségek, amiket egyszerűen észre sem veszel. Nézd meg, mik a mellrák korai jelei, hogy tudd, mikor kell orvoshoz fordulnod!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A nők körében a mellrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés. De ha időben diagnosztizálják, jól gyógyítható. Ehhez arra van szükség, hogy ismerd a mellrák korai jeleit is, és tudd, mikor kell kivizsgálást kezdeményezned.

Mellrák korai jelei mammográfiai vizsgálattal kiszűrhetők.
Egy csomó, amit kitapintasz a mellrák korai jeleinek leggyakoribb és legismertebb formája, de korántsem az egyetlen!
Fotó: Peakstock /  Shutterstock 

A mellrák korai jelei sokszor alig észrevehető változások. Fontos, hogy ezekre is odafigyelj az egészséged érdekében!

A mellrák korai jelei

1. Csomók a mellen

Ha a melleden keményebb csomót tapintasz ki, vagy akár a hónaljad tájékán, az akár az emlőrák egyik tünete is lehet. Bár sokszor ártalmatlanabb ciszta, fibrodenoma is okozhatja, ha ezt tapasztalod, érdemes vizsgálatot kérned.

Figyelj oda, hogy változnak-e a ciklusod során, mert ezek lehetnek a menstruáció okozta hormonális változások által kialakult csomók is. De ha több héten át érzed ugyanott, fordulj orvoshoz!

2. Aszimmetrikus mellek

A más alakú vagy méretű mellek természetesek, és gyakoriak. Abban az esetben viszont már gyanakodhatsz, ha újfajta aszimmetriát tapasztalsz a melleid között. Például az egyik hirtelen megnövekszik, vagy azt veszed észre, hogy a bal vagy a jobb oldali jobban meg van ereszkedve a másiknál. De a mellbimbók kinézetének és tapintásának különbségei is jelezhetnek mellrákot. Ha e tünetek közül bármelyiket észreveszed magadon, kérj egy időpontot az orvosodtól!

3. A mell alakjának változása

A melled alakja idővel változik, ami szintén normális. Ha viszont ezek a változások túl hirtelen történnek, nem tudod őket összeegyeztetni a menstruációs ciklusoddal, vagy jelentős súlyváltozásokkal járnak, az intő jel lehet.

Ilyen elváltozás lehet például:

  • Gödröcskék
  • Duzzanat
  • Méretbeli változások
A mellrák korai jeleit sokszor önvizsgálattal és kitapintással is megállapíthatod.
Az emlődaganat bizonyos tüneteit, elváltozásait te magad is észreveheted egy önvizsgálat során.
Fotó: sasirin pamai /  Shutterstock 

4. A mellbimbó elváltozásai

Szintén a mellrák korai jelei lehetnek a mellbimbót érintő változások:

  • Valamilyen irányba húz a mellbimbó
  • Befelé fordul
  • Gyulladt
  • Viszket
  • Hámlik
  • Ég

 A mellbimbó váladékozása

Ha nem szoptatsz, és mégis mellbimbó-váladékozást tapasztalsz, az szintén a rák tünete lehet.

Bármelyiket is észleled, ne halogasd az orvoslátogatást!

A mellrák nem csak idősebb nők körében jelentkezhet. Lehet, hogy még nem voltál mammográfián, de ha valami gyanúsat tapasztalsz, ne hagyd annyiban. Ha fiatal vagy se hagyd, hogy elbagatellizálják, ha a tünetekkel orvosi segítséget kérsz!

5. Bőrgyulladás, pirosodás, duzzanatok a mellen

A gyulladásos mellrák az emlődaganatok egy ritka, de annál agresszívebb formája. Ez okozhatja a bőr megvastagodását, textúrájának narancshéjszerű változását és a hónalj nyirokcsomóinak megdagadását is.

Könnyen összetéveszthető egyszerű gyulladásos állapotokkal – főleg, ha valaki épp szoptat/nemrég még szoptatott. De ebben az esetben is azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek pár napon belül nem enyhülnek.

Vedd észre időben az emlőrák korai tüneteit!

Ahhoz, hogy mihamarabb felismerd a jeleket, arra van szükség, hogy ismerd a saját melleidet. Kinézetre és tapintásra is. (A melleid közti természetes eltérésekkel együtt.) Így észreveheted, ha bármiféle változás áll be.

Vizsgáld meg rendszeresen a melleidet a tükörben:

Az önvizsgálat a legjobb védekezés! Nézd meg őket alaposan, úgy is, hogy mindkét karodat a fejed fölé emeled. Óvatosan nyomogasd meg őket kívülről befelé haladva, hogy kitapinthasd az esetleges csomókat, duzzanatokat. 

Így végezz önvizsgálatot a melleiden:

