A mellrák korai jelei, amiket a legtöbb nő könnyen figyelmen kívül hagy

A nők körében a mellrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés. De ha időben diagnosztizálják, jól gyógyítható. Ehhez arra van szükség, hogy ismerd a mellrák korai jeleit is, és tudd, mikor kell kivizsgálást kezdeményezned.
A mellrák korai jelei sokszor alig észrevehető változások. Fontos, hogy ezekre is odafigyelj az egészséged érdekében!
Ha a melleden keményebb csomót tapintasz ki, vagy akár a hónaljad tájékán, az akár az emlőrák egyik tünete is lehet. Bár sokszor ártalmatlanabb ciszta, fibrodenoma is okozhatja, ha ezt tapasztalod, érdemes vizsgálatot kérned.
Figyelj oda, hogy változnak-e a ciklusod során, mert ezek lehetnek a menstruáció okozta hormonális változások által kialakult csomók is. De ha több héten át érzed ugyanott, fordulj orvoshoz!
A más alakú vagy méretű mellek természetesek, és gyakoriak. Abban az esetben viszont már gyanakodhatsz, ha újfajta aszimmetriát tapasztalsz a melleid között. Például az egyik hirtelen megnövekszik, vagy azt veszed észre, hogy a bal vagy a jobb oldali jobban meg van ereszkedve a másiknál. De a mellbimbók kinézetének és tapintásának különbségei is jelezhetnek mellrákot. Ha e tünetek közül bármelyiket észreveszed magadon, kérj egy időpontot az orvosodtól!
A melled alakja idővel változik, ami szintén normális. Ha viszont ezek a változások túl hirtelen történnek, nem tudod őket összeegyeztetni a menstruációs ciklusoddal, vagy jelentős súlyváltozásokkal járnak, az intő jel lehet.
Ilyen elváltozás lehet például:
Szintén a mellrák korai jelei lehetnek a mellbimbót érintő változások:
A mellbimbó váladékozása
Ha nem szoptatsz, és mégis mellbimbó-váladékozást tapasztalsz, az szintén a rák tünete lehet.
Bármelyiket is észleled, ne halogasd az orvoslátogatást!
A mellrák nem csak idősebb nők körében jelentkezhet. Lehet, hogy még nem voltál mammográfián, de ha valami gyanúsat tapasztalsz, ne hagyd annyiban. Ha fiatal vagy se hagyd, hogy elbagatellizálják, ha a tünetekkel orvosi segítséget kérsz!
A gyulladásos mellrák az emlődaganatok egy ritka, de annál agresszívebb formája. Ez okozhatja a bőr megvastagodását, textúrájának narancshéjszerű változását és a hónalj nyirokcsomóinak megdagadását is.
Könnyen összetéveszthető egyszerű gyulladásos állapotokkal – főleg, ha valaki épp szoptat/nemrég még szoptatott. De ebben az esetben is azonnal orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek pár napon belül nem enyhülnek.
Ahhoz, hogy mihamarabb felismerd a jeleket, arra van szükség, hogy ismerd a saját melleidet. Kinézetre és tapintásra is. (A melleid közti természetes eltérésekkel együtt.) Így észreveheted, ha bármiféle változás áll be.
Vizsgáld meg rendszeresen a melleidet a tükörben:
Az önvizsgálat a legjobb védekezés! Nézd meg őket alaposan, úgy is, hogy mindkét karodat a fejed fölé emeled. Óvatosan nyomogasd meg őket kívülről befelé haladva, hogy kitapinthasd az esetleges csomókat, duzzanatokat.
Így végezz önvizsgálatot a melleiden:
