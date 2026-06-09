Shannen Doherty luxusingatlanja brutális összegért kelt el

Shannen Doherty halála után két évvel végre új fejezet kezdődik a színésznő legendás malibui birtokának történetében. A korábban 'szentélyként' emlegetett luxusingatlan hosszú hónapokig kereste új tulajdonosát, miközben az árát folyamatosan csökkentették.
Shannen Doherty 2024 júliusában hunyt el, miután hosszú éveken át küzdött a rákkal. Halála után örökségének kezelői úgy döntöttek, hogy értékesítik a malibui birtokot. A TMZ információi szerint a luxusingatlan 7,65 millió dollárért kelt el, ami körülbelül 2,35 milliárd forint. Ez pedig csaknem 1,8 millió dollárral kevesebb, mint amennyi az eredeti irányár volt.
Shannen Doherty ingatlanja 2025 nyarán került piacra, eredetileg 9,45 millió dollár, vagyis 2,9 milliárd forint értékben. A vevők azonban a vártnál visszafogottabb érdeklődést mutattak, ezért az árat több alkalommal is csökkentették. Előbb 8,75 millió dollárért, majd 8,25 millió dollárért hirdették meg újra. A ház egy időre le is került az ingatlanpiacról, ami találgatásokra adott okot azzal kapcsolatban, hogy sikerül-e egyáltalán vevőt találni rá. Végül azonban a kitartó értékesítési folyamat meghozta a kívánt eredményt.
A színésznő 2004-ben vásárolta meg malibui birtokát 2,56 millió dollárért, amely az évek során valódi menedékké vált számára. A közel egyhektáros telken fekvő birtok Malibu egyik legexkluzívabb részén található. A luxusrezidencia több hálószobával, tágas nappalival, medencével és külön vendégházzal is rendelkezik. Shanen Doherty közel 20 éven át élt az ingatlanban, éppen ezért az eladást Christopher Cortazzo, a színésznő közeli barátja és hagyatékának végrehajtója felügyelte. A férfi korábban többször is hangsúlyozta, hogy a színésznő számára kiemelten fontos volt, hogy olyan tulajdonoshoz kerüljön az ő 'szentélye', aki értékeli az ingatlan egyedi történetét és karakterét. A házeladásból befolyt összeg pedig Shannen Doherty édesanyjához kerül majd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.