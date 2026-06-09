Shannen Doherty halála után két évvel végre új fejezet kezdődik a színésznő legendás malibui birtokának történetében. A korábban 'szentélyként' emlegetett luxusingatlan hosszú hónapokig kereste új tulajdonosát, miközben az árát folyamatosan csökkentették.

Shannen Doherty halála után két évvel sikerült eladni a malibui luxusingatlant

Fotó: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / Northfoto

Shannen Doherty 2024. július 13-án, 53 éves korában hunyt el, miután hosszú évekig küzdött a rákbetegséggel

2024. július 13-án, 53 éves korában hunyt el, miután hosszú évekig küzdött a rákbetegséggel A színésznő legendás luxusingatlanja 2025 nyarán került a piacra, és hiába csökkentették többször is az árát, mégsem sikerült eladni

A kitartó értékesítés végül meghozta az eredményt: két évvel a Bűbájos boszorkák sztárjának halála után végre elkelt a malibui 'szentély'.

Shannen Doherty luxusingatlanja brutális összegért kelt el

Shannen Doherty 2024 júliusában hunyt el, miután hosszú éveken át küzdött a rákkal. Halála után örökségének kezelői úgy döntöttek, hogy értékesítik a malibui birtokot. A TMZ információi szerint a luxusingatlan 7,65 millió dollárért kelt el, ami körülbelül 2,35 milliárd forint. Ez pedig csaknem 1,8 millió dollárral kevesebb, mint amennyi az eredeti irányár volt.

Milliókkal olcsóbban kelt el a luxusingatlan

Shannen Doherty ingatlanja 2025 nyarán került piacra, eredetileg 9,45 millió dollár, vagyis 2,9 milliárd forint értékben. A vevők azonban a vártnál visszafogottabb érdeklődést mutattak, ezért az árat több alkalommal is csökkentették. Előbb 8,75 millió dollárért, majd 8,25 millió dollárért hirdették meg újra. A ház egy időre le is került az ingatlanpiacról, ami találgatásokra adott okot azzal kapcsolatban, hogy sikerül-e egyáltalán vevőt találni rá. Végül azonban a kitartó értékesítési folyamat meghozta a kívánt eredményt.

Shannen Doherty a Bűbájos boszorkák című sorozat főszereplője volt három éven keresztül

Fotó: Jadran Lazic / Northfoto

Shannen Doherty 'szentélye'

A színésznő 2004-ben vásárolta meg malibui birtokát 2,56 millió dollárért, amely az évek során valódi menedékké vált számára. A közel egyhektáros telken fekvő birtok Malibu egyik legexkluzívabb részén található. A luxusrezidencia több hálószobával, tágas nappalival, medencével és külön vendégházzal is rendelkezik. Shanen Doherty közel 20 éven át élt az ingatlanban, éppen ezért az eladást Christopher Cortazzo, a színésznő közeli barátja és hagyatékának végrehajtója felügyelte. A férfi korábban többször is hangsúlyozta, hogy a színésznő számára kiemelten fontos volt, hogy olyan tulajdonoshoz kerüljön az ő 'szentélye', aki értékeli az ingatlan egyedi történetét és karakterét. A házeladásból befolyt összeg pedig Shannen Doherty édesanyjához kerül majd.