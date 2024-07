Szívszorító képekkel búcsúzik Shannen Dohertytől a Bűbájos boszorkák sztárja

Mint megírtuk, Shannen Doherty hosszú évek óta küzdött a rákkal, és végül szervezete feladta a harcot.

A Bűbájos boszorkák az életben is közel álltak egymáshoz Fotó: Northfoto

Rengetegen búcsúznak az elhunyt színésznőtől, aki hatalmas bátorsággal harcolt a daganatos betegsége ellen hosszú éveken keresztül. Színészkollégái közül szinte mindenki elbúcsúzott tőle nyilvánosan is, ahogy a Bűbájos boszorkák másik sztárja, Holly Marie Combs is. Az Origo szerint a sztár nagyon nehezen dolgozza fel, hogy barátnője meghalt, hiszen nagyon közel álltak egymáshoz. Most, Doherty halála után egy héttel újabb bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, ahol még sosem látott, privát fotóikat osztotta meg a követőivel, és bejegyzésében elárult egy-két meglepő információt is.