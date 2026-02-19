Shakira sokkot kapott híres exétől a színpadon: "Tartsd távol tőlem azt a démont!"

Shakira koncertjén El Salvadorban váratlan és kínos pillanat zavarta meg a show-t. A közönség soraiban hirtelen feltűnt egy életnagyságú Gerard Piqué-kartonfigura, aminek láttán az énekesnő sokkot kapott.
A 49 éves világsztár El Salvador-i koncertjét egy kínos szituáció zavarta meg. Shakira a BZRP Music Sessions, Vol. 53 című slágere közben - amelyről sokan tudják, hogy erős utalásokat tartalmaz Gerard Piqué-val való szakítására - a közönséghez lépett, mosolygott, integetett a rajongóknak, majd hirtelen észrevett valamit a tömegben, ami láthatóan teljesen kizökkentette őt. A rajongók egyik tagja egy életnagyságú Gerard Piqué kartonfigurát tartott a magasba, ami nem csak egy egyszerű portré volt. A rajongó kreatív, kissé gúnyos stílusban alakította át a focista arcát, piros szemekkel és túlzó, 'ördögies' részletekkel. Amikor Shakira meglátta az exéről készült kartonfigurát, az arca egy pillanatra úgy megmerevedett, mint aki sokkot kapott. Az énekesnő végül csak ennyit tudott reagálni az 'ijesztő' arcmásra:
Tartsd távol tőlem azt a démont! A szemei nem hazudnak, haver.
Shakira Piqué-vel való kapcsolata 2010-ben kezdődött, az énekesnő a Waka Waka (This Time for Africa) című dal klipjének forgatásán. A románc hamar komolyra fordult, és a pár a nemzetközi sztárvilág egyik legismertebb álompárjává vált. Kapcsolatuk alatt két közös gyermekük is született, Milan és Sasha, a fordulat azonban 2022-ben következett be, amikor hivatalosan is bejelentették, hogy külön utakon folytatják tovább. A futballista és Shakira szakításának híre sokkolta a rajongókat, és azonnal elindultak a találgatásokat Piqué hűtlenségével kapcsolatban. Amire erősen ráerősített az is, hogy az énekesnő több dalában is 'Voldemort-ként' hivatkozott exére és egyértelmű utalásokat tett a kapcsolatuk végére. A BZRP Music Sessions, Vol. 53 című szám például rekordokat döntött, és sokan úgy értelmezték, hogy nyílt üzenet volt Gerard Piqué felé.
A mostani Piqué botrány azonban nem az első kínos pillanat, ami megzavarja az énekesnő egyik koncertállomását. Legutóbb Shakira esése miatt fagyott meg a levegő. Mindezeket leszámítva a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour elnevezésű turné hatalmas sikerrel dübörög Latin-Amerikában, az El Salvador-i koncert pedig különösen nagy érdeklődést váltott ki. A világsztár ismét több ezer rajongó előtt lépett színpadra San Salvadorban, ahol a legnagyobb slágereit adta elő egy látványos show-val és rengeteg energikus koreográfiával.
