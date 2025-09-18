Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Salma Hayek kimaxolta: elegáns és szexi egyszerre

Salma Hayek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 14:59
szexielegáns
A Mexikóban született színésznő 59 évesen is bomba formában van. Salma Hayek tudja, hogy hívja fel magára figyelmet.
A Desperado című mozi sztárja egész egyszerűen megállította az időt. Az 59 éves Salma Hayek évtizedeket letagadhatna, ám ami még ennél is fontosabb, olyan kisugárzása van, hogy megőrülnék érte a pasik. Igaz, tudja, milyen ruhába bújtassa a szédítő idomait!

Carol screening - Cannes, Salma Hayek
Salma Hayek 59 évesen is sképes megőrjíteni a férfiakat, olyan kisugárzással bír (Fotó: Genin Nicolas / Northfoto)

Salma Hayek –  szexi vagy elegáns? Miért ne lehetne egyszerre mindkettő?!

A dúsgazdag francia üzletember, François-Henri Pinault felesége elképesztő érzékkel választotta ki azt a fekete Balenciaga kosztümöt, ami hosszú, elegáns szoknyarésszel indul, majd dupla gombolással folytatódik, hogy végül elképesztő dekoltázsban teljesedjen ki, szabadon hagyva a vállakat. Az erről készült videó több százezer kedvelést kapott Salma Hayek Instagram-oldalán, ahol dicsérő kommentekből sincs hiány. Íme az egyik kedvencünk:

Itt a bizonyíték, hogy a fiatalság forrása létezik.


Neked hogy tetszik Salma Hayek egyszerre lélegzetelállítóan elegáns és szexi megjelenése?

 

