Salma Hayek kimaxolta: elegáns és szexi egyszerre

A Desperado című mozi sztárja egész egyszerűen megállította az időt. Az 59 éves Salma Hayek évtizedeket letagadhatna, ám ami még ennél is fontosabb, olyan kisugárzása van, hogy megőrülnék érte a pasik. Igaz, tudja, milyen ruhába bújtassa a szédítő idomait!
A dúsgazdag francia üzletember, François-Henri Pinault felesége elképesztő érzékkel választotta ki azt a fekete Balenciaga kosztümöt, ami hosszú, elegáns szoknyarésszel indul, majd dupla gombolással folytatódik, hogy végül elképesztő dekoltázsban teljesedjen ki, szabadon hagyva a vállakat. Az erről készült videó több százezer kedvelést kapott Salma Hayek Instagram-oldalán, ahol dicsérő kommentekből sincs hiány. Íme az egyik kedvencünk:
Itt a bizonyíték, hogy a fiatalság forrása létezik.
Neked hogy tetszik Salma Hayek egyszerre lélegzetelállítóan elegáns és szexi megjelenése?
