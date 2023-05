Varázslatos esküvőn ment férjhez Amerika kedvenc sportolónője

A Riói Olimpia sztársportolója, az aranyérmet szerző amerikai tornász Simone Biles összekötötte életét szerelmével Jonathan Owens-sel. A fiatal hölgy elképesztően fiatalon elért történelmi sportsikerein kívül korábban azzal is a médiafigyelem középpontjába került, hogy visszalépett a válogatottságtól és nem indult a tokiói olimpián, miután zaklatás áldozatává vált. Hiányát nem tudta pótolni az USA csapata, így Oroszország mögött "csupán" a második helyen zártak a nemzetközi viadalon.

Simone Biles a legeredményesebb tornászok egyike volt /Fotó: Facebook

Később egy volt csapattársa rántotta le a leplet róla, hogy Biles is tagja volt azoknak a lányoknak, akiket a csapat orvosa Larry Nassar szexuálisan zaklatott.

Most azonban néhány év elteltével végre örömteli hírek érkeztek a hölgy háza tájáról, ugyanis kimondta a boldogító igent férjével Mexikó egyik leggyönyörűbb helyén, Cabo San Lucasban, egy fényűző ceremónia keretében.

Az esküvő részleteiről a People magazin számolt be, és további képeket is itt tudtok megtekinteni a lagziról. A lap arról írt, hogy 144 vendég körében ünnepeltek a fiatalok, és fehér, illetve arany színben pompázott a szabad ég alatt tartott esküvő. A zenét pedig egy élő csellóművész szolgáltatta. Ráadásul a lakodalom a tengerparton volt, és a program egy adott pontján két bálnát is láthatott a násznép, akik kiugrottak a vízből nem messze tőlük.