Szétműtette magát az olimpiai bajnok? Simone Biles bevallotta az összes plasztikai beavatkozását

Simone Biles olimpiai bajnok tornász a közelmúltban egy Tiktok videóban őszintén beszélt arról, hogy összesen három plasztikai beavatkozáson esett eddig át. A sportoló elmondása szerint ezek közül kettő olyan, amit a legtöbben észre sem vennének.
Az amerikai tornasport egyik legsikeresebb alakja karrierje során többször is kiállt már a nyilvánosság elé személyesebb hangvételű témákkal. Így történt ez most is, amikor október 29-én Simone Biles Tiktok oldalán osztott meg magáról 'érdekes tényeket', többek között azt is, hogy eddig összesen három plasztikai műtéten esett át:
Három plasztikai műtétem volt, és kettőt olyan helyen, ahol senki sem venné észre.
Ezután az olimpikon arra buzdította követőit, hogy próbálják kitalálni, mik lehetnek azok:
Találgassatok
Simone Biles Tiktok videójában később konkrétan is részletezte, hogy milyen beavatkozásokat végeztetett el. Az első az alsó szemhéjplasztika volt, amelyet azért vállalt, mert régóta zavarták a szem alatti táskái:
A legrosszabb szem alatti táskáim voltak.
A második beavatkozás a fülcimpa-helyreállítás volt. Az olimpai bajnok tornász elmondta, hogy korábban egy fülbevaló baleset következtében megsérült a fülcimpája, és ezt később plasztikai úton korrigálták. A harmadik beavatkozást Simone Biles nem részletezte pontosan, de egy közösségi médiás bejegyzésben cseresznye ikont (🍒) használt, ami a legtöbb követő értelmezése szerint mellnagyobbításra utalt. A sportoló nem cáfolta a találgatást, de nem is erősítette meg nyíltan.
Simone Biles korábban 'baby botox' kezelésekről is beszélt már, amelyeket a homlokán alkalmazott, de ezeket később abba is hagyta. Elmondása szerint a botox miatt az egyik szemöldöke mozgása megváltozott, ezért úgy döntött, hogy nem folytatja az eljárást. Az olimpiai bajnok tornász őszintén bevallotta, a célja az volt, hogy megőrizze a természetes megjelenését, és közben komfortosabban érezze magát a bőrében. Továbbá a sportoló kihangsúlyozta azt is, hogy a döntései személyesek voltak, és nem befolyásolta őket külső nyomás.
