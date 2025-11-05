Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szétműtette magát az olimpiai bajnok? Simone Biles bevallotta az összes plasztikai beavatkozását

Simone Biles
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 21:25
Az olimpikon meglepő őszinteséggel vallott a műtéti és kozmetikai beavatkozásairól. Simone Biles eddig háromszor plasztikáztatott és már nem botoxoltat többet.
Fekete Ágnes
Simone Biles olimpiai bajnok tornász a közelmúltban egy Tiktok videóban őszintén beszélt arról, hogy összesen három plasztikai beavatkozáson esett eddig át. A sportoló elmondása szerint ezek közül kettő olyan, amit a legtöbben észre sem vennének.

Simone Biles háromszor plasztikáztatott eddig, amelyből kettő olyan, hogy senki sem venné észre
Simone Biles háromszor plasztikáztatott eddig, amelyből kettő olyan, hogy senki sem venné észre (Fotó: imageSPACE / MediaPunch / Northfoto)

Simone Biles bevallotta az összes plasztikai műtétjét

Az amerikai tornasport egyik legsikeresebb alakja karrierje során többször is kiállt már a nyilvánosság elé személyesebb hangvételű témákkal. Így történt ez most is, amikor október 29-én Simone Biles Tiktok oldalán osztott meg magáról 'érdekes tényeket', többek között azt is, hogy eddig összesen három plasztikai műtéten esett át:

Három plasztikai műtétem volt, és kettőt olyan helyen, ahol senki sem venné észre.

Ezután az olimpikon arra buzdította követőit, hogy próbálják kitalálni, mik lehetnek azok:

Találgassatok

@simonebilesowens

take your guesses 👀

♬ original sound - Simone Biles
Simone Biles és Jonathan Owens 2023-ban házasodott össze
Simone Biles és Jonathan Owens 2023-ban házasodott össze (Fotó: CraSH / Northfoto)

Simone Biles plasztikai műtétjei

Simone Biles Tiktok videójában később konkrétan is részletezte, hogy milyen beavatkozásokat végeztetett el. Az első az alsó szemhéjplasztika volt, amelyet azért vállalt, mert régóta zavarták a szem alatti táskái:

A legrosszabb szem alatti táskáim voltak.

A második beavatkozás a fülcimpa-helyreállítás volt. Az olimpai bajnok tornász elmondta, hogy korábban egy fülbevaló baleset következtében megsérült a fülcimpája, és ezt később plasztikai úton korrigálták. A harmadik beavatkozást Simone Biles nem részletezte pontosan, de egy közösségi médiás bejegyzésben cseresznye ikont (🍒) használt, ami a legtöbb követő értelmezése szerint mellnagyobbításra utalt. A sportoló nem cáfolta a találgatást, de nem is erősítette meg nyíltan.

Simone Biles hétszeres olimpiai bajnok tornász
Simone Biles hétszeres olimpiai bajnok tornász (Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto)

Simone Biles már nem hisz a botoxban

Simone Biles korábban 'baby botox' kezelésekről is beszélt már, amelyeket a homlokán alkalmazott, de ezeket később abba is hagyta. Elmondása szerint a botox miatt az egyik szemöldöke mozgása megváltozott, ezért úgy döntött, hogy nem folytatja az eljárást. Az olimpiai bajnok tornász őszintén bevallotta, a célja az volt, hogy megőrizze a természetes megjelenését, és közben komfortosabban érezze magát a bőrében. Továbbá a sportoló kihangsúlyozta azt is, hogy a döntései személyesek voltak, és nem befolyásolta őket külső nyomás. 

 

