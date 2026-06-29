Falatnyi pucérruhában mutatta meg gigantikus melleit a szexi valóságshow-sztár – fotó

Szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné Kylie Jenner nevét, hiszen a még mindig csak 28 éves szépség amellett, hogy Amerika egyik legnépszerűbb valóságshow-sztárja, még üzletasszony, a Kylie Cosmetics sminkmárka alapítója, valamint a világ egyik legbefolyásosabb közösségi média szereplője is.

Kylie Jenner

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Kylie Jenner falatnyi pucérruhában mutatta meg gigantikus melleit

Utóbbi pedig nem is csoda, hiszen a fiatal édesanya közel 400 millió követővel rendelkezi az Instagram-oldalán, a Kylie Cosmetics márkája oldalát pedig lassan már 24 millióan követik. Népszerűségét pedig csak tovább növeli, hogy olyan híres testvérekkel büszkélkedhet, mint Kim Kardashian, vagy Kendall Jenner. Arról pedig már nem is beszélve, hogy mind saját, mind a márkája oldalán előszeretettel oszt meg magáról szexi tartalmakat, amivel fiérfi rajongói száma is folyamatosan csak nő.

Egyik friss fotója is valósággal felrobbantotta az Instagramot, miután egy falatnyi pucérruhában mutatta meg brutálisan szexi alakját.