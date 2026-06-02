Termékvisszahívás: Ha ilyen fűszert vettél, meg ne edd!

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 14:26
Egy Kínából származó fűszerre adtak ki figyelmeztetést. A termékvisszahívás túl magas növényvédőszer-maradék miatt szükséges.

Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság egy Kínából származó borsra. A termék a határérték feletti növényvédőszer-maradékot tartalmaz, amely ártalmas az emberi szervezetre.

A termékvisszahívás egy Kínából származó fűszert érint
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi- és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ismét termékvisszahívást hirdetett kedden. A weboldalon azt írják, hogy az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén bejelentés érkezett arról, hogy a határérték feletti növényvédőszer-maradékokat (klórpirifosz-metil; acetamiprid; karbofurán; flonikamid; buprofezin; karbendazim; klotianidin; prokloráz; lambda-cihalotrin) találtak egy Kínából származó borsban. Magyarországra egy holland importőrön keresztül érkezett a termék. A vizsgálat során kimutatták, hogy a termék nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot is tartalmaz.

Az NKFH azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik együtt működtek az NKFH-val, és a fogyasztók egészségét szem előtt tartva haladéktalanul megtették a szükséges lépéseket, és gondoskodtak arról, hogy a kifogásolt terméket azonnal visszahívják. A vállalkozások intézkedéseit, illetve a visszahívott termékek további sorsát (elszállítás vagy megsemmisítés) nyomon követi a hatóságuk.

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: EAGLOBE - Wild Sichuan Pepper
  • Cikkszám: 5815
  • MMI: 30.04.2027
  • Kiszerelés: 57.0 g
  • Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.
  • Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom

Méreg az emberi szervezt számára

Olyan kémiai vagy biológiai anyagok a növényvédőszerek, amelyekkel elpusztíthatók az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek, tehát mérgek. A mezőgazdaság fontos része a növényvédőszerek alkalmazása, felhasználásukkal a hozam növekedését és a minőség javítását érik el. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) határértéket állapít meg az élelmiszerekben kockázatértékelések alapján a maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, amelyeket szigorúan be kell tartani és tartatni. 

Az NKFH arra kér mindenkit, aki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még a termék a birtokában van, semmi esetre se fogyassza el!

 

