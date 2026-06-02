Drámai videón, ahogy kiemelik a romok alatt rekedt férfit Székesfehérváron

Hétfő délelőtt omlott össze egy négyemeletes ház Székesfehérváron a Takarodó úton, ami maga alá temetett egy férfit is. Hatalmas erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a különböző mentőegységek a helyszínre, hogy megmentsék a székesfehérvári házomlásban bajba jutott férfi életét.

Székesfehérvári házomlás: négy emelet temette maga alá a férfit. Fotó: Markovics Gábor / Bors

Hosszú órákon keresztül folytak a mentési munkálatok, majd végül este fél hatkor sikeresen kiemelték a törmelék alól a sérültet. A több mint 7 órán át tartó munkálatok azért tartottak ennyi ideig, mert az épület statikai állapota miatt csak kézzel tudták kihordani az udvarra a leomlott darabokat, valamint az Országos Mentőszolgálat Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai csak is védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva tudták elérni a sérült férfit.

Emellett az épület egyben maradt részét markolókkal támasztották meg, hogy az nehogy leomoljon amíg tartanak a mentési munkálatok. Mindezt pedig tették úgy, hogy speciális műszaki eszközöket vetettek be, olyanokat, amelyekből csak néhány elérhető az országban. Ezek, amikor egy romok alatt rekedt ember életéről van szó, kulcsszerepet kaphatnak a mentés során.

15 fővel vonultunk a káresethez, hogy speciális technikai eszközeinkkel és kutató-mentő képességeinkkel támogassuk a mentési munkálatokat. A helyszínre geophone rendszert, betonvágó láncfűrészt, bontógépeket, két kutyavezetőnket mentőkutyáikkal, valamint Önkéntes Tűzoltó Szolgálatunk gépjárműfecskendőjét is magunkkal vittük.

– írta bejegyzésében a Budapesti Mentőszervezet a közösségi oldalán.

A helyszínen kellett újraéleszteni a székesfehérvári házomlás áldozatát

Miután megtalálták az óriási törmelék alá szorult férfit, a mentőegységek azonnal megkezdték a kimentését, miközben a kiszabadítása közben az ellátásáról is gondoskodtak. Fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak.

Amikor a férfi testéről teljesen eltávolították a törmeléket utána kezdték meg a rom alóli kiemelését, amikor ez megtörtént akkor a mentősegységek krízis helyzettel szembesültek, ugyanis a sérült vérkeringése összeomlott.

Azonban rövid újraélesztés után a férfi szíve újra verni kezdett, így életveszélyes állapotban szállították kórházba, alsó végtagi és medencetáji, valamint belső sérülésekkel.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az esetet követően megosztott egy videót a közösségi oldalán azokról a pillanatokról, amelyek akkor készültek mikor a férfit kiemelték az összedőlt ház romjai alól.