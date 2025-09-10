A magyar szupersztár, aki megcsókolta Marilyn Monroe-t: Tony Curtis imádta a nőket

Fővonalas, igazi korai hollywood-i színész volt, a színes-hangos filmek sármos és megkapó úttörője. Tony Curtis büszke volt a magyar származására és ezt a szeretetet átruházta lányára is, Jamie Lee Curtisre.

Haláláig büszke magyar volt Tony Curtis (Fotó: Univerval)

Tony Curtisnek nem volt könnyű a beilleszkedés

Szülei az első világháború borzalmai elől menekült zsidó magyar kivándorlók voltak. Apja a mátészalkai Schwartz Manó, anyja pedig Klein Ilona, aki az akkori Magyarország területén lévő Nagymihályról származott. Tony Curtis (avagy Schwartz Bernát) 1925. június 3-án látta meg a napvilágot, New Yorkban.

A kis Schwartz Bernát (Fotó: SNAP)

Kisgyerekként szentül hitte, hogy Magyarországon lakik, mivel otthon a szülei magyarul beszéltek. Emiatt nehezen tanult meg angolul, ami miatt az iskola első éveiben kinézték őt.

„Hatéves koromig azt hittem Magyarországon élek. Aztán Bronxban rájöttem, mégsem. Sokszor megvertek azért, mert más, mert magyar voltam”

— így emlékezett vissza Tony Curtis erre az időszakra.

Az ifjú magyar titán már tinédzserként jó fizikumnak örvendett, szeretett vívni és lovagolni. Képességeit kamatoztatva 1943-ban, 18 évesen a haditengerészethez csatlakozott. A háború után megemberesedve pedig egy különös pálfordulást követően a színművészet felé fordult — egész pontosan a Universal Studios zászlaja alá, ahol a Keresztül-kasul című filmet forgatták.

Ekkor vette fel az Anthony Curtis művésznevet, ezzel tisztelegve a szintén magyar származású Michael Curtiz (Kertész Mihály) előtt, aki az Oscar-díjas Casablanca című filmet rendezte.

Tony Curtis többször is féltékeny volt a Psycho sztárjára (Fotó: Frank Worth)

Egy későbbi interjúja szerint a nők elvették az eszét

Tony Curtis nemcsak a filmszerepeiről, hanem a sármjáról és viharos magánéletéről is – különösen a nőkhöz fűződő kapcsolatairól. Ő volt az egyik klasszikus „hollywood-i szívtipró”, és ezt nem is titkolta. Alfred Hitchcock Psycho filmjének híres színésznője, Janet Leigh volt a felesége, akitől lánya, Jamie Lee Curtis is született. Válásuk után viharos szerelmi élete volt több nővel, akik jellemzően jóval fiatalabbak voltak nála. Utolsó felesége, Jill Vanderberg és közte 45 év volt.