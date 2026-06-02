Most jött: daruval kellett megmenteni, rosszul lett egy férfi a székesfehérvári gimnázium tetején - Videó

A feol.hu írja, hogy kedd délben rosszul lett egy ember a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium tetején. Mentőt kellett hívni hozzá, végül emelőkocsis daru segítségével mentettek meg a középkorú férfit, akit ezek után kórházba szállítottak.
Egyelőre nincs sok információ az esetről, csupán annyit mondott egy diák, hogy állítólag egy videós forgatás során lett rosszul a férfi, akinek az állapota egyelőre ismeretlen.
