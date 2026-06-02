BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Vízbe hajtott a tesla, meghalt a sofőr

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tesla Model Y
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 14:15
autóbalesettragédia
Az autópilóta kapcsolt be egy ütközés után. A Tesla ezután vízbe hajtott, a sofőrje a kórházban életét vesztette.

Tesla elektromos autó miatt vesztette életét egy 87 éves idős férfi, azután, hogy egy ütközés során autópilóta módba kapcsolt a jármű. A férfi a kórházban életét vesztette.

A Tesla autópilóta módba kapcsolt egy ütközés után és vízbe vezette a jármvet, ahol félig elsüllyedt
A Tesla autópilóta módba kapcsolt egy ütközés után és vízbe vezette a járművet, ahol félig elsüllyedt. Az idős sofőr nem élte túl a balesetet
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Tesla autópilóta módja miatt halt meg

Életét vesztette egy 87 éves férfi azután, hogy az általa vezetett Tesla autópilóta üzemmódban egy vízfolyásba hajtott Florida államban - számolt be az esetről több helyi sajtó a Florida Highway Patrol (FHP) információira hivatkozva.

Az, hogy ki volt az áldozat nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, ám a beszámolók szerint az elhunyt a floridai Wesley Chapel lakosa volt, és egy Tesla Model Y típusú járművet vezetett. A szörnyű tragédia május 26-án este 8 óra környékén történt.

Nem egyedül tartózkodott a járműben

A hatóságok közölték, hogy a férfit a baleset után kórházba szállították, ahol később a sérülései miatt életét vesztette. A férfi mellett utazott egy 75 éves nő is, ő könnyebb sérülésekkel úszta meg az esetet. Az ő személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.

A baleset pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azonban az előzetes információk szerint a sofőr a Teslával nekiütközött egy elektromos berendezésnek, ezután a jármű autópilóta módban hajtott tovább, majd egy vízzel teli területen állt meg, ahol részben elmerült. - írta a PEOPLE magazin.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu