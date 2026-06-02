Vízbe hajtott a tesla, meghalt a sofőr

Tesla elektromos autó miatt vesztette életét egy 87 éves idős férfi, azután, hogy egy ütközés során autópilóta módba kapcsolt a jármű. A férfi a kórházban életét vesztette.

A Tesla autópilóta módba kapcsolt egy ütközés után és vízbe vezette a járművet, ahol félig elsüllyedt. Az idős sofőr nem élte túl a balesetet

Tesla autópilóta módja miatt halt meg

Életét vesztette egy 87 éves férfi azután, hogy az általa vezetett Tesla autópilóta üzemmódban egy vízfolyásba hajtott Florida államban - számolt be az esetről több helyi sajtó a Florida Highway Patrol (FHP) információira hivatkozva.

Az, hogy ki volt az áldozat nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, ám a beszámolók szerint az elhunyt a floridai Wesley Chapel lakosa volt, és egy Tesla Model Y típusú járművet vezetett. A szörnyű tragédia május 26-án este 8 óra környékén történt.

Nem egyedül tartózkodott a járműben

A hatóságok közölték, hogy a férfit a baleset után kórházba szállították, ahol később a sérülései miatt életét vesztette. A férfi mellett utazott egy 75 éves nő is, ő könnyebb sérülésekkel úszta meg az esetet. Az ő személyazonosságát sem hozták nyilvánosságra.

A baleset pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azonban az előzetes információk szerint a sofőr a Teslával nekiütközött egy elektromos berendezésnek, ezután a jármű autópilóta módban hajtott tovább, majd egy vízzel teli területen állt meg, ahol részben elmerült. - írta a PEOPLE magazin.