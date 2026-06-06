Megtörte a csendet James Handy kedvese és gyilkosának édesanyja

A tragikusan meggyilkolt Top Gun‑sztár, James Handy ügyében megtörte a csendet a színész kedvese.

Megtörte a csendet James Handy kedvese (Fotó: ABC Photo Archives / GettyImages)

Így nyilatkozott James Handy kedvese

Wendy Gledhill fia, Michael Gledhill késsel vetett véget a színész életének - a 81 éves James-t június 4‑én mellkason szúrta. Michaelt röviddel ezután gyilkosság gyanújával őrizetbe vették, és továbbra is rendőrségi felügyelet alatt áll.

Wendy a The California Postnak június 5‑én adott interjújában elmondta:

Csak próbálok túlélni minden napot, minden a percet. Szerettem Jamest és a fiamat.

A 76 éves színésznő, aki mára visszavonultan él kaliforniai otthonában, korábban elárulta, hogy fiánál skizofréniát diagnosztizáltak, ám a feltételezett támadás előtt abbahagyta a gyógyszerek szedését.

El sem hiszem, hogy a fiam tette

- mondta.

A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy halálos késelés ügyében nyomoznak. A tragédia napján egy nyugtalanító segélyhívásra reagáltak, amelyet Michael tett, beismerve tettét, és azt mondva:

Most megöltem a bűn emberét.

Wendy üzent James családjának is, mondván tudják mennyire szerették őt, és mennyire sajnálja a történteket, amelyet a mai napig nem tud felfogni.

James Handy 45 éves karriert tudhat maga mögött olyan sikerfilmekkel és sorozatokkal, mint a Top Gun: Maverick, Jumanji, X‑akták és sok más - írja a Mirror.