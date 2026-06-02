Hatalmas bejelentést tett Völgyesi Gabi, özönlenek a gratulációk

A Unique gyönyörű és tehetséges énekesnője, Völgyesi Gabi 2006-ban jogi diplomát szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ami nem volt egyszerű számára, hiszen a csapattal is folyamatosan fellépésekre járt, miközben tanulnia kellett.
Sok akadályt kellett megugranom. A jogi egyetemen a vizsgaidőszak köztudottan nagyon nehéz, rengeteg oldalt kell megtanulni, elsajátítani viszonylag szóról szóra. [...] Ez már a végén mentális nehézségeket okozott, tartani magamat emberként, úgy, hogy közben fellépéseken vártak ránk
Völgyesi Gabi tavaly arról beszélt, hogy újabb diplomára készül. Nos, úgy tűnik, hogy sikerült megszereznie, ugyanis hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán:
Ma sikeres államvizsgát tettem “Mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász” képzésen. .. és - ez itt a dicsekvés helye-, az érdemjegyeim 5,5,5 lettek!! 🤩 Imádtam a képzést, nagyon magas szintű oktatás zajlik továbbra is az ELTE és a JOTOKI (Jogi Továbbképző Intézet) falai közt. … de most azért alaposan megkönnyebbültem… 😅 ilyenkor előzetesen egy szakdolgozatot is írunk amit a vizsgán meg kell védeni, az én témám címe; “A Gen MI jogszabályi környezetének kedvezőtlen hatásai a szerzők és szomszédos jogi jogosultak jogaira és törvényes érdekeire”. ..szóval, ha van kérdés, jöhet! 😎😎😎
Csak úgy özönlöttek a gratulációk Völgyesi Gabi posztjához, az emberek szerint joggal lehet büszke magára az énekesnő.
