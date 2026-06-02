Hatalmas bejelentést tett Völgyesi Gabi, özönlenek a gratulációk

A Unique gyönyörű és tehetséges énekesnője, Völgyesi Gabi 2006-ban jogi diplomát szerzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ami nem volt egyszerű számára, hiszen a csapattal is folyamatosan fellépésekre járt, miközben tanulnia kellett.

Sok akadályt kellett megugranom. A jogi egyetemen a vizsgaidőszak köztudottan nagyon nehéz, rengeteg oldalt kell megtanulni, elsajátítani viszonylag szóról szóra. [...] Ez már a végén mentális nehézségeket okozott, tartani magamat emberként, úgy, hogy közben fellépéseken vártak ránk

– mondta korábban a híresség.

Völgyesi Gabi tavaly arról beszélt, hogy újabb diplomára készül. Nos, úgy tűnik, hogy sikerült megszereznie, ugyanis hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán:

Ma sikeres államvizsgát tettem “Mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogász” képzésen. .. és - ez itt a dicsekvés helye-, az érdemjegyeim 5,5,5 lettek!! 🤩 Imádtam a képzést, nagyon magas szintű oktatás zajlik továbbra is az ELTE és a JOTOKI (Jogi Továbbképző Intézet) falai közt. … de most azért alaposan megkönnyebbültem… 😅 ilyenkor előzetesen egy szakdolgozatot is írunk amit a vizsgán meg kell védeni, az én témám címe; “A Gen MI jogszabályi környezetének kedvezőtlen hatásai a szerzők és szomszédos jogi jogosultak jogaira és törvényes érdekeire”. ..szóval, ha van kérdés, jöhet! 😎😎😎

Csak úgy özönlöttek a gratulációk Völgyesi Gabi posztjához, az emberek szerint joggal lehet büszke magára az énekesnő.