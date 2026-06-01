Most sokak szíve tört össze: férjhez ment a magyarok egyik kedvenc énekesnője

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 06:40 / FRISSÍTÉS: 2026. június 01. 07:30
A minap a szerelmével hivatalosan is összekötötték az életüket.
Nemrég érkezett a hír, hogy hivatalosan is összekötötte az életét Dua Lipa és Callum Turner. A pár úgy döntött, nem tartanak nagy esküvőt, így csupán a legközelebbi barátok és családtagok jelenlétében házasodtak össze. 

Férjhez ment Dua Lipa / Fotó: AFP

Az énekesnő és a hollywoodi színész tavaly jelentette be eljegyzését, a minap, május 31-én pedig a londoni Old Marylebone városházán mondták a boldogító igent. A gyönyörű menyasszony úgy határozott, szembemegy a fehér, hercegnős ruha hagyományával, ám így is szenzációsan festett a fehér szoknyájában és blézerében, amelyet egy kalappal és kesztyűvel egészített ki, mialatt a vőlegény is igen elegánsan festett a sötétkék öltönyében. Úgy tudni, Dua Lipa mindössze nyolc barátja és családtagja gyűlt össze az anyakönyvi hivatal lépcsőjének két oldalán, ahol konfettit szórtak a levegőbe, miközben az ifjú pár egy fekete taxival távozott.

A párt először A levegő urai londoni premierjén látták együtt 2024 januárjában, majd ugyanebben a hónapban csókolózva fotózták le őket egy randevún a Los Angeles-i Sushi Parkban. Pár hónappal később Dua és Callum közös Instagram-fotóval erősítette meg, hogy egy párt alkotnak, majd a 2025-ös Met gálán debütáltak együtt a vörös szőnyegen. Azóta elválaszthatatlanok, 2024 decemberében pedig el is jegyezték egymást. Az énekesnő a következő év júniusában jelentette be, hogy a szerelme megkérte a kezét, az esküvőt azonban nem siették el, miután Dua Lipa akkoriban a hatalmas, 81 állomásból álló Radical Optimism turnéjának legközepén járt - írja a Mirror.

 

