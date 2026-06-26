Gyászolnak a rockrajongók: újabb legenda távozott az élők sorából

Újabb gyászhírrel szembesültek a klasszikus rockzene rajongói: elhunyt David Clayton-Thomas, a Blood, Sweat & Tears kanadai énekese. A zenész 84 éves volt.

David Clayton-Thomas 84 évesen hunyta le örökre a szemét

Fotó: Rick Madonik

David Clayton-Thomas békében hunyt el

Sajtósa jelentette be David Clayton-Thomas halálhírét. Részleteket nem árult el, csak azt, hogy békében, egy torontói kórházban érte a halál még szerdán, június 24-én.

A zenész David Henry Thomsett néven született 1941-ben Angliában. Családja a világháborút követően költözött Kanadába. 1968-ban csatlakozott az akkor már egy éve működő Blood, Sweat & Tears jazz-rock, R&B-zenekarhoz, és kisebb megszakításokkal 2004-ig maradt velük. A csapat kétségtelenül vele érte el a legnagyobb sikereit.

A zenészt lányai, Ashleigh Clayton-Thomas and Christine Graham gyászolják - írja a Variety.