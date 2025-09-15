Leslie Mandoki: Robbie Williams egy igazi nagy művész, akit annak idején sajnos elszalasztottunk…

Az elszalasztott lehetőség

1995 nyarán Robbie kilépett a Take Thatből, és mint tudjuk, nehéz időszakot élt át. Volt benne alkohol, drog, lelki vívódás… nem volt számára könnyű az az időszak. Az első szólólemeze nem robbant rögtön akkorát, amire számítottak, ezáltal kicsit bizonytalannak tűnt a karrierje. Ebben az időszakban keresett meg minket a kiadója, az RCA boss… ők voltak az ötletgazdák, hogy mi lenne, ha Robbie vendégként szerepelne a következő Soulmates-albumon? Fiatal, tehetséges énekes, aki hitelességet nyerhetne, ha olyan ikonok mellett dolgozhatna a Mandoki Soulmatesben, mint Jack Bruce, Ian Anderson, Steve Lukather, Bobby Kimball, Al Di Meola vagy David Clayton-Thomas. Nekünk pedig frissességet és új energiát hozott volna. Logikusnak is tűnt az ötlet.

Jack Bruce, Al di Meola, Leslie Mandoki, Ian Anderson / Fotó: Mandoki Soulmates

A demo kazettát gyorsan elküldték nekem a Red Rock stúdióba, ahol éppen Jack Bruce-szal dolgoztunk az akkor aktuális Mandoki-albumon. Amikor meglátta Robbie nevét a kazettán, szó szerint felhördült: „Jézusmária! Ez az a fiú a fiúbandából, akit a gyerekeim hallgatnak? Szó sem lehet róla, hogy a ’70-es évek rocklegendái mellé egy boyband-sztár kerüljön!”, majd viccesen, de határozottan kettétörte a kazettát, és kidobta a szemétládába a keverőpult alá.

Teljesen ledöbbentem, és nem értettem a reakcióját. De Jack mindig is nagyon emocionális volt. Úgy gondoltam, Robbie megérdemelt volna legalább egy próbát, de Jack Bruce két mozdulattal lezárta ennek minden esélyét. A gesztus sehogy sem illett a közös munkánk hangulatához, és mire lett volna időnk nyugodtan átbeszélni a dolgot, az egész elvesztette az aktualitását... bennem azonban sokáig megmaradtak a kérdések. Jómagam adtam volna lehetőséget Robbienak, de Jack határozottan elzárkózott, és a naptárunk akkoriban is tele volt: a saját albumaink mellett Lionel Richie, Jennifer Rush, Chaka Khan, Phil Collins és más sztárok kötötték le minden időnket és energiánkat. Így Robbie kimaradt a projekteinkből… még azelőtt, hogy megjelent volna az Angels - mesélte Leslie.

Leslie Mandoki / Fotó: Mandoki Soulmates

Amikor nem sokra rá világsztár, majd megasztár lett, sokszor mosolyogva idéztük fel ezt a történetet. A kiadó is humorral kezelte a helyzetet, és egy pillanatra sem neheztelt emiatt. Az élet végül igazolta Robbiet: hatalmas tehetség, és ma már egyértelműen a szakma egyik legnagyobb előadója. Utólag is sajnálom, hogy akkoriban nem dolgoztunk együtt, de büszke vagyok rá, hogy megmutatta a világnak, mire képes. Örülök neki, hogy nemcsak tehetséges művész, hanem kiegyensúlyozott - zárta gondolatait Leslie Mandoki.