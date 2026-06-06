Hoppá! Chris Hemsworth-öt és családját nem engedték fel egy repülőgépre

Chris Hemsworth-öt és családját útlevél kavarodás miatt nem engedték fel egy nemzetközi repülőgép járatra. A Thor színésze és felesége, Elsa Pataky a Harper’s Bazaar Arabia magazinnak adott interjújában beszéltek a kínos incidensről.

Már most Chris Hemsworth nyomdokaiba léptek gyermekei Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

„Egyszer kimentem a repülőtérre, és a lányom útlevele volt nálam a fiam útlevele helyett” - mondta a színész. Hemsworth – aki Patakyval közösen neveli a 14 éves lányát, India Roset és a 12 éves ikerfiait, Sashát és Tristant – elmondta, hogy úgy próbált átjutni a biztonsági ellenőrzésen, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy az úti okmány a legkisebb lányáé.

Nagyjából ugyanúgy néznek ki

– jegyezte meg tréfásan, mire a 49 éves spanyol modell hozzátette, hogy egyáltalán nem.

„Azt mondtam, hogy ez itt ő” – emlékezett vissza Hemsworth, akivel a biztonsági tiszt közölte, hogy "Ő egy fiú", miután ránézett a színész kisfiára. „Szóval, igen, ez nem jött össze” – tréfálkozott a 42 éves Marvel-sztár.

Már most Chris Hemsworth nyomdokaiba léptek gyermekei

Hemsworth és Pataky – akik 2010-ben házasodtak össze – 2012 májusában köszöntötték családjukban India Rose-t, majd 2014 márciusában ikreik, Sasha és Tristan is megérkeztek.

Bár a pár többnyire távol tartja gyermekeiket a reflektorfénytől, úgy tűnik, lassan híres apjuk nyomdokaiba lépnek. India Rose Gorr lányát alakította a 2022-es Thor: Szerelem és mennydörgés című filmben. Bár Hemsworth izgatottan várta, hogy legidősebb gyermeke csatlakozzon hozzá a forgatáson, elárulta, hogy szeretné, ha a lánya a gyerekkora kerülne előtérbe.

Azt akarom, hogy legyen gyerekkora, és azt hiszem, ő is így gondolja

– mondta az ET Online-nak 2023 júliusában.

„Azt mondtam neki: Rengeteg időd van még, kicsim. Menj iskolába, lovagolj, érezd jól magad, légy gyerek. Mert ha a vonat elindul, elég nehéz leszállni, és sok mindenről lemaradsz”

Ami az ikreket illeti, Sasha és Tristan nemrég szerepeltek anyjuk új tévésorozatában, a The Tribute-ban. A tizenévesek Pataky karakterének fiait alakítják a spanyol nyelvű produkcióban - írta a Page Six.