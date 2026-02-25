Kitálalt Chris Hemsworth: ezért hagyta ott Hollywoodot

Chris Hemsworth Hollywood elhagyását Ausztráliáért élete egyik legjobb döntésének nevezte. A Marvel sztárja most elárulta, hogy pontosan miért hozta meg ezt a választást.

Chris Hemsworth elárulta, miért költözött el a családjával. Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Több mint tíz év telt el azóta, hogy Chris Hemsworth a családjával együtt elköltözött

A 42 éves színész, felesége, Elsa Pataky és három gyermekük 2015-ben költöztek el Los Angelesből, és egy nagy farmot vásároltak Byron Bayben, egy szörfvárosban, az ausztráliai Gold Coast-tól délre. Most, több mint egy évtizeddel új életük kezdete után, leleplezte, mi késztette a költözésre.

A Jason Bateman, Sean Hayes és Will Arnett által vezetett SmartLess podcast legújabb epizódjában azt mondta, hogy részben a paparazzók és Hollywood nyomása a felelős.

Pont akkoriban történt, amikor a fiaim születtek, és egyszerűen… Már Los Angelesben éltünk, de nem élveztük, tudod? Szinte semmit nem forgattak ott. Mi meg mindent máshol vettünk fel. Aztán… Hazamentél, és ott voltak a paparazzók, meg mindaz, ami ezzel az élettel jár

- magyarázta a színész.

Hemsworth és Pataky 2010-ben házasodtak össze, és három gyermekük született: a 13 éves India Rose, valamint a 11 éves ikerfiúk, Sasha és Tristan.

Tudod, amikor hazérsz a munkából, és csak nyaralni szeretnél? Nekem olyan, mintha hazajönni is egy nyaralás lenne.

A színész és felesége 2014-ben vásárolták meg a byron bay-i családi otthonukat, majd 2022-ben a hatalmas birtokot egy olyan komplexummá alakították, amelynek értékét 30 és 60 millió dollár (6,8 - 13,6 milliárd forint) közé becsülik.

A színész jelentős felújításokat végzett a hat hálószobás házon, amely ma már gőzfürdővel, edzőteremmel, moziszobával és játékteremmel is rendelkezik. A kültér is lenyűgöző, a három gyerek számára külön játszóterekkel, valamint egy 50 méteres, tetőn elhelyezett medencével, amely az óceánra néz.

A házaspárnak továbbá van egy Broken Head-i lófarmja és pihenőbirtoka is, amelyet 2019-ben vásároltak. A területen egy mesterséges úszótavat alakítottak ki, kis szigetekkel és még egy vízicsúszdával is.

Nem meglepő, hogy Hemsworth Ausztráliát választotta, hiszen Melbourne-től nagyjából 20 percre nőtt fel a testvéreivel, Liam és Luke Hemsworth-tel, és a mai napig felidézi a rengeteg kalandot, amit közösen éltek át - írta a Daily Mail.