Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt Chris Hemsworth: ezért hagyta ott Hollywoodot

Chris Hemsworth
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 12:10
költözésszínész
Már több mint egy évtized eltelt, amióta a Marvel sztárja és a családja elköltöztek. Most kiderült, pontosan mi állt a döntésük mögött.

Chris Hemsworth Hollywood elhagyását Ausztráliáért élete egyik legjobb döntésének nevezte. A Marvel sztárja most elárulta, hogy pontosan miért hozta meg ezt a választást.

Chris Hemsworth elárulta, hogy miért költözött el családjával.
Chris Hemsworth elárulta, miért költözött el a családjával. Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Több mint tíz év telt el azóta, hogy Chris Hemsworth a családjával együtt elköltözött

A 42 éves színész, felesége, Elsa Pataky és három gyermekük 2015-ben költöztek el Los Angelesből, és egy nagy farmot vásároltak Byron Bayben, egy szörfvárosban, az ausztráliai Gold Coast-tól délre. Most, több mint egy évtizeddel új életük kezdete után, leleplezte, mi késztette a költözésre.

A Jason Bateman, Sean Hayes és Will Arnett által vezetett SmartLess podcast legújabb epizódjában azt mondta, hogy részben a paparazzók és Hollywood nyomása a felelős.

Pont akkoriban történt, amikor a fiaim születtek, és egyszerűen… Már Los Angelesben éltünk, de nem élveztük, tudod? Szinte semmit nem forgattak ott. Mi meg mindent máshol vettünk fel. Aztán… Hazamentél, és ott voltak a paparazzók, meg mindaz, ami ezzel az élettel jár

- magyarázta a színész.

Hemsworth és Pataky 2010-ben házasodtak össze, és három gyermekük született: a 13 éves India Rose, valamint a 11 éves ikerfiúk, Sasha és Tristan.

Tudod, amikor hazérsz a munkából, és csak nyaralni szeretnél? Nekem olyan, mintha hazajönni is egy nyaralás lenne.

A színész és felesége 2014-ben vásárolták meg a byron bay-i családi otthonukat, majd 2022-ben a hatalmas birtokot egy olyan komplexummá alakították, amelynek értékét 30 és 60 millió dollár (6,8 - 13,6 milliárd forint) közé becsülik.

A színész jelentős felújításokat végzett a hat hálószobás házon, amely ma már gőzfürdővel, edzőteremmel, moziszobával és játékteremmel is rendelkezik. A kültér is lenyűgöző, a három gyerek számára külön játszóterekkel, valamint egy 50 méteres, tetőn elhelyezett medencével, amely az óceánra néz.

A házaspárnak továbbá van egy Broken Head-i lófarmja és pihenőbirtoka is, amelyet 2019-ben vásároltak. A területen egy mesterséges úszótavat alakítottak ki, kis szigetekkel és még egy vízicsúszdával is.

Nem meglepő, hogy Hemsworth Ausztráliát választotta, hiszen Melbourne-től nagyjából 20 percre nőtt fel a testvéreivel, Liam és Luke Hemsworth-tel, és a mai napig felidézi a rengeteg kalandot, amit közösen éltek át - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu