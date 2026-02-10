Chris Hemsworth brutálisan érzelemmentes lánykéréséről vallott

Chris Hemsworth egy meglepően őszinte vallomásban mesélt arról, hogyan kérte meg felesége, Elsa Pataky kezét. A történet korántsem hasonlított egy romantikus filmjelenetre. Sőt, a Bosszúállók Thor-ja szerint a lánykérés kifejezetten érzelemmentesre sikeredett.
Chris Hemsworth és Elsa Pataky Hollywood egyik legismertebb és leghosszabb ideje együtt lévő sztárpárja, kapcsolatuk azonban sokkal hétköznapibb módon indult, mint azt sokan gondolnák. A színész egy friss interjúban elárulta, hogy a lánykérés messze nem volt tökéletesen megtervezett vagy érzelmekkel túlfűtött. A Bosszúállók Thor-ja minden különösebb körítés nélkül kérte meg Elsa Pataky kezét. Nem volt romantikus vacsora, tengerparti naplemente vagy grandiózus gesztus. A sármos színész azzal magyarázta a dolgot, hogy korábban már megbeszélték, jó lenne összeházasodni, így úgy érezte már nincs helye a 'körítésnek':
Még mielőtt megkértem volna a kezét, már beszéltünk az esküvőről, és ő azt mondta: »Igen, miért ne, miért ne?« Ezzel viszont úgy éreztem, egy kicsit elszállt a készülődés izgalma.
Az ausztrál színész végül egy csokidobozba rejtette a gyűrűt:
A kezemben volt, a zsebemben, és arra gondoltam, hogy valami klassz dolgot kell csinálnom vele. Ez volt a legkreatívabb ötletem, amit ki tudtam találni: egy csokoládés dobozba tettem.
Elsa Pataky azonban még ennek ellenére is igent mondott, habár a mai napig emlegeti a vicces lánykérést.
Chris Hemsworth Elsa Pataky-val való házassága immár több mint egy évtizede tart, ami Hollywoodban ritkaságnak számít. A pár 2010-ben házasodott össze, és ezalatt az idő alatt három közös gyermekük született: India Rose, valamint az ikrek, Tristan és Sasha. A család jelenleg Ausztráliában, Byron Bay-ben él, távol a hollywoodi nyüzsgéstől. A két színész korábban már többször hangsúlyozta, hogy tudatos döntés volt számukra a nyugodtabb életforma választása, ahol gyermekeiket természetközeli környezetben nevelhetik:
Van egy nagy telkünk, egy farmunk lovakkal, és a gyerekeink egész nap szörföznek, horgásznak és motoroznak... Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a természettel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.