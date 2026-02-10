Chris Hemsworth brutálisan érzelemmentes lánykéréséről vallott

Chris Hemsworth egy meglepően őszinte vallomásban mesélt arról, hogyan kérte meg felesége, Elsa Pataky kezét. A történet korántsem hasonlított egy romantikus filmjelenetre. Sőt, a Bosszúállók Thor-ja szerint a lánykérés kifejezetten érzelemmentesre sikeredett.

Chris Hemsworth vicces lánykérését még ma is emlegeti a felesége, Elsa Pataky

Chris Hemsworth elárulta, hogy kérte meg felesége kezét

Chris Hemsworth és Elsa Pataky Hollywood egyik legismertebb és leghosszabb ideje együtt lévő sztárpárja, kapcsolatuk azonban sokkal hétköznapibb módon indult, mint azt sokan gondolnák. A színész egy friss interjúban elárulta, hogy a lánykérés messze nem volt tökéletesen megtervezett vagy érzelmekkel túlfűtött. A Bosszúállók Thor-ja minden különösebb körítés nélkül kérte meg Elsa Pataky kezét. Nem volt romantikus vacsora, tengerparti naplemente vagy grandiózus gesztus. A sármos színész azzal magyarázta a dolgot, hogy korábban már megbeszélték, jó lenne összeházasodni, így úgy érezte már nincs helye a 'körítésnek':

Még mielőtt megkértem volna a kezét, már beszéltünk az esküvőről, és ő azt mondta: »Igen, miért ne, miért ne?« Ezzel viszont úgy éreztem, egy kicsit elszállt a készülődés izgalma.

Chris Hemsworth és Elsa Pataky 2010-ben házasodtak össze és ezalatt az idő alatt három gyermekük született

Chris Hemsworth lánykérése

Az ausztrál színész végül egy csokidobozba rejtette a gyűrűt:

A kezemben volt, a zsebemben, és arra gondoltam, hogy valami klassz dolgot kell csinálnom vele. Ez volt a legkreatívabb ötletem, amit ki tudtam találni: egy csokoládés dobozba tettem.

Elsa Pataky azonban még ennek ellenére is igent mondott, habár a mai napig emlegeti a vicces lánykérést.

Chris Hemsworth és Elsa Pataky kapcsolata

Chris Hemsworth Elsa Pataky-val való házassága immár több mint egy évtizede tart, ami Hollywoodban ritkaságnak számít. A pár 2010-ben házasodott össze, és ezalatt az idő alatt három közös gyermekük született: India Rose, valamint az ikrek, Tristan és Sasha. A család jelenleg Ausztráliában, Byron Bay-ben él, távol a hollywoodi nyüzsgéstől. A két színész korábban már többször hangsúlyozta, hogy tudatos döntés volt számukra a nyugodtabb életforma választása, ahol gyermekeiket természetközeli környezetben nevelhetik: