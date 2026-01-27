Összeomlott a modell élete: Bella Hadidot elhagyta a szerelme?

Bella Hadid szerelmi élete két év után véget ért, a modell ismét szingli.

Véget ért Bella Hadid kapcsolata

Fotó: Manuele Mangiarotti/ ipa-agency / Northfoto

Bella Hadid és Adan Banuelos kapcsolata

A 29 éves Hadid két évig volt párkapcsolatban barátjával, Adan Banuelos-szal, de most úgy tűnik, vége a nagy szerelemnek. Egy forrás január 26-án árulta el, hogy a pár külön utakon folytatja, a modell pedig most arra fókuszál, hogy pozitív maradjon, és elterelje a figyelmét a szakításról.

Elfoglalt a munkával és a közeli barátaival töltött idővel. Még mindig próbálja feldolgozni a szakítást, mivel nagyon komoly kapcsolat volt.

Hadid és Banuelos hivatalosan 2023 októberében kezdtek randizni, és Banuelos bár nem sokat nyilatkozott kapcsolatukról, az első évfordulójukra egy romantikus Instagram-bejegyzést is szentelt kedvesének.

Október különleges hónappá vált. Ez az a hónap, amikor Isten elküldött nekem téged. Minden káosz és csúnyaság ellenére adott nekünk valami tisztát és szépet. Szeretlek, kicsim.

- írta a képek alá.

A páros akkor ismerkedett meg, amikor Hadid Texasba költözött, ahol édesanyja, Yolanda Hadid és mostohaapja házat építettek. Banuelos első elmondása szerint, amikor megismerkedtek, nem igazán tudta, ki Bella Hadid, ami a modell számára hatalmas megkönnyebbülés volt – írja a People.