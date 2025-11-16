A Victoria's Secret modell sokkoló vallomást tett arról, hogy az évek óta tartó Lyme-kórral folytatott harca mellett egy másik 'láthatatlan ellenséggel' is küzd, a szorongással. Bella Hadid Instagram-oldalán nyílt meg arról, milyen valójában egy krónikus betegség 'kettős' élete'. Egyszerre próbál erős maradni, miközben rendszeresen visszacsúszik a fájdalomba, kezelésekbe és a bizonytalanságba.

Bella Hadid élete nemcsak fényűzésről szól, Lyme-kór elleni küzdelme felemészti őt (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto)

Bella Hadid őszintén vallott a krónikus betegségéről

Bella Hadid Lyme-kór elleni küzdelme nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is teljesen kimeríti. A Victoria's Secret modell a minap két új Instagram-sztorit is megosztott az egészségügyi állapotával kapcsolatban. Az egyikben egy mémet osztott újra, ami arról szólt, amikor valaki megjegyzi egy krónikus betegnek, hogy 'neki mindig van valami baja', amire a másiknak csak az a válasz, hogy: 'Igen… lehet, hogy azért, mert krónikus beteg vagyok.'

A második történetben pedig szintén egy tartalmat osztott újra, amit Alexandra Wildeson posztolt ki, és ami a krónikus betegségek ellentmondásos, hullámzó természetét mutatja be. Bella Hadid ehhez csak annyit fűzött:

Az egészség miatti szorongás annyira valós… Köszönöm, hogy leírtad az összes gondolatomat.

A modell jól láthatóan belefáradt abba, hogy kívülről sokan nem értik, milyen a Lyme-kór valódi arca. Állítása szerint ez nemcsak egy rossz nap, nemcsak fáradtság, hanem állandó tünetek, bizonytalanság és egy olyan állapot, amely bármikor visszatérhet.

Bella Hadid ezreknek nyújt támogatást

Bella Hadid Instagram-megosztásai azért is váltottak ki nagy visszhangot, mert nemcsak a betegségről szólal meg nyíltan, hanem arról is, milyen félelmetes élmény lehet a kezelésekhez, vizsgálatokhoz kötődő folyamatos szorongás. A Victoria's Secret modell szavai ezrekhez jutottak el, és sok krónikus beteg érezte úgy, hogy végre valaki kimondta helyettük azt, amit évek óta megélnek.

Bella Hadid rengeteg támogatást kap édesanyjától, Yolanda Hadidtól (Fotó: RW / Northfoto)

Bella Hadid Lyme-kór elleni küzdelme

Bella Hadid nem először nyílik meg a 'láthatatlan betegségéről'. Nemrégiben egy kórházi fotósorozatot is közzétett, amelyen infúzióra kötve fekszik. Az egyik képen csukott szemmel, kimerülten látható, egy másikon pedig sárga Pikachu-mintás pizsamában próbálja derűsebbé tenni a helyzetet. A humor azonban csak lepel, a modell láthatóan súlyos visszaeséssel küzdött.