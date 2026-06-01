Az orvosok szerint csak lázcsillapítóra volt szüksége – órákkal később kómába esett a fiatal nő

Súlyos vádak érték az angol egészségügyi segélyvonalat, miután egy 50 éves brit nő állapota drámai gyorsasággal romlott le. A család szerint a betegnek paracetamolt javasoltak a telefonos tanácsadás során, néhány órával később azonban már eszméletlenül, életveszélyes állapotban találtak rá otthonában.

Fájdalomcsillapítót javasoltak a nőnek, majdnem végzetes lett a tévedésük.

A nő majdnem belehalt az orvosi hibába

A wiltshire-i Swindonban élő Nicky Hillier 2026 márciusának elején még azt hitte, csupán megfázott. Egy péntek esti programját is lemondta, mert köhögött és nem akarta megfertőzni ismerőseit. Az emberi erőforrásokkal foglalkozó nő azonban a következő napokban egyre rosszabbul lett. Öt nappal később már annyira gyengének érezte magát, hogy alig tudott kikelni az ágyból. Magas láza volt, erős fejfájás gyötörte, hányt, köhögött és annyira izzadt, hogy kétóránként át kellett öltöznie. Mivel nem sikerült háziorvosi időpontot kapnia, március 18-án felhívta az 111 segélyvonalat.

Testvére, Amanda Hall szerint Nicky részletesen elmondta tüneteit az operátornak és azt is jelezte, hogy olyan rossz állapotban van, hogy még az ágyból sem tud felkelni. A család állítása szerint ennek ellenére azt a tanácsot kapta, hogy vegyen be paracetamolt a tünetek enyhítésére.

Másnap reggel azonban szomszédja arra lett figyelmes, hogy a nő függönyei még mindig be vannak húzva, ami egyáltalán nem volt rá jellemző. A szomszéd és Nicky volt férje végül bejutott a házba, ahol a nőt a földön fekve, eszméletlenül találták meg. A mentők azonnal kórházba szállították, ahol életfenntartó gépre került. Az orvosok megállapították, hogy bakteriális agyhártyagyulladása van. A vizsgálatok szerint a fertőzést a Streptococcus pneumoniae baktérium okozta, ami a gerincvelő környezetéből az agyba jutott.

Az orvosok olyan súlyosnak ítélték az állapotát, hogy a családot felkészítették a legrosszabbra. Amanda Hall szerint azt mondták nekik, hogy ha Nicky túléli az éjszakát, az valóságos csodának számít majd. A nőt végül két nappal később hozták ki a kómából, de a betegség maradandó károkat okozott. Megsüketült, Bell-féle arcidegbénulás alakult ki nála, mozgása jelentősen korlátozottá vált és jelenleg sem tud önállóan járni. A munkáját sem tudja folytatni.