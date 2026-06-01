Kvíz: Depeche Mode rajongónak tartod magad? Ezen a 8 kérdésen a többség elbukik

Ma ünnepli 67. születésnapját Alan Wilder, a Depeche Mode zenei zsenije. Bár évtizedekkel ezelőtt viharos körülmények között távozott a kultikus bandából, a legdögösebb szintifutamokat és világslágereket neki köszönhetjük. Ezzel a kvízzel most előtte tisztelgünk.
Alan Wilder érkezése annak idején valóságos megváltás volt a Depeche Mode-nak. A klasszikusan képzett zenész igazi stúdiómágusként vette kézbe a hangszerelést, és neki köszönhető, hogy a korai rágógumi-pop hangzás átváltott abba a monumentális elektronikus zenébe, amiért ma is milliók rajonganak. Bár a zenekarban kialakult feszültségek miatt kilépett, az általa felépített zenei alapok ma is megingathatatlanok. Teszteld le, mennyire ismered a DM történetét és legnagyobb slágereit! Lássuk, vajon igazi rajongó vagy? Vedd fel a fekete bőrdzsekit és töltsd ki a nagy Depeche Mode kvízt!
Hallgasd meg a Depeche Mode legjobb slágereit:
Ezek a kvízek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.