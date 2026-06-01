Börtönből-börtönbe: szabadulása napján került ismét rácsok mögé a férfi

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 16:40
Ezúttal kábítószer-kereskedelem miatt került rácsok mögé. Börtönből-börtönbe egyetlen nap leforgása alatt.

Börtönből-börtönbe vonult egy 44 éves férfi azután, hogy egy délelőtti napon szabadon engedték, de már az nap ismét börtönbe kellett vonulnia. Kábítószer-kereskedelemmel vádolják a férfit.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői és a Cserhát Mélységi és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai május 27-én intézkedtek a 44 éves férfival szemben, aki aznap délelőtt hagyhatta el a büntetés-végrehajtási intézetet. A férfit kábítószer-kereskedelem miatt állították elő a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Az egész megyét ellátta az illegális szerrel

A bizonyítékok alapján a férfi 2025-ben több alkalommal értékesített füst néven ismert kábítószert a vármegye településein. Az adatok szerint a gyanúsított több vevőjét hosszabb időn keresztül látta el. Az értékesítések Somoskőújfalu, Salgótarján, Endrefalva, Karancsság, Lucfalva, valamint más települések érintésével történtek, de egyes esetekben a kábítószer eljuttatásához közvetítőket is igénybe vett.

A nyomozók a 44 éves férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság a kényszerintézkedést elrendelte, így a gyanúsított szabadulását követően ismét rács mögé került. - közölte a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
