Hoppá! Igazi világsztárt láttak Budapest utcáin, biciklizés közben sikerült lekapni

Budapest utcáin pillantották meg a Terminátort. Arnold Schwarzenegger ráadásul igencsak stílusosan, egy, a film ikonikus pillanatára emlékeztető pólót viselt, mialatt biciklivel bejárta a fővárost: a Márvány utcánál le is fotózták őt.

Arnold Schwarzenegger nemrég Budapest utcáit hódította meg / Fotó: ZUMAPRESS.com

Hazánkban tartózkodik Arnold Schwarzenegger

A világsztár egy új, nemzetközi produkció forgatása miatt tartózkodik Budapesten, amelynek több jelenetét is a magyar fővárosban veszik fel. Arnold Schwarzeneggernek egyébként régi kapcsolata van Magyarországgal: az elmúlt évtizedekben számos alkalommal forgatott hazánkban, és többször beszélt arról, mennyire szereti Budapestet - írta meg a Blikk.