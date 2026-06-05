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Hoppá! Igazi világsztárt láttak Budapest utcáin, biciklizés közben sikerült lekapni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors arnold schwarzenegger
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 17:40
budapestfotó
A Márvány utcánál fotózták le a Terminátort.
Bors
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Budapest utcáin pillantották meg a Terminátort. Arnold Schwarzenegger ráadásul igencsak stílusosan, egy, a film ikonikus pillanatára emlékeztető pólót viselt, mialatt biciklivel bejárta a fővárost: a Márvány utcánál le is fotózták őt.

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Arnold Schwarzenegger nemrég Budapest utcáit hódította meg / Fotó: ZUMAPRESS.com

Hazánkban tartózkodik Arnold Schwarzenegger

A világsztár egy új, nemzetközi produkció forgatása miatt tartózkodik Budapesten, amelynek több jelenetét is a magyar fővárosban veszik fel. Arnold Schwarzeneggernek egyébként régi kapcsolata van Magyarországgal: az elmúlt évtizedekben számos alkalommal forgatott hazánkban, és többször beszélt arról, mennyire szereti Budapestet - írta meg a Blikk.

 

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