Szinte teljesen eltűnt Amber Heard - hónapok óta most először kapták le a kamerák a színésznőt

2022-ben a híres tárgyalások alatt rengetegen figyelték árgus szemekkel, hogy mi történik Amber Heard és Johnny Depp között a bíróságon. Ehhez képest ma már szinte teljesen eltűnt a színésznő, akinek a hosszas jogi csata végére hírneve megromlott.

Amber Heard, Hollywood számkivetettje inkognitóban éli mindennapjait Spanyolországban

Kislányával látták biciklizni Amber Heard-öt Fotó: Martyn Wheatley / Northfoto

Kislányával látták biciklizni Amber Heard-öt

Heard ma már a kameráktól távol éli az életét, Spanyolországban, és ritka az, ha a nyilvánosság lát róla egy-egy képet. A színésznő láthatólag teljesen belemerült az anyaságba. Pénteken Madridban kapták le a kamerák, amint 5 éves kislányával, Oonagh Paige-vel biciklizik - írta a TMZ

Amber Heard makes a rare outing with daughter in Madrid. https://t.co/kvkn3wmeMj



📸: Backgrid pic.twitter.com/t9FRjumhfz — TMZ (@TMZ) June 5, 2026

Mi robbantotta ki Amber Heard és Johnny Depp között a bírósági pert?

Mint arról korábban beszámoltunk a pár 2016-ban vált el, de a hatalmas jogi csata csak két évvel később indult be, amikor Heard a The Washington Post-ba publikált írásában “feleségverőnek” nevezte a színészt. Depp erre rágalmazási perrel válaszolt, a tárgyalások és egyezkedések pedig egészen 2022-ig elhúzódtak. A hosszas küzdelem megosztotta az egykori sztárpár rajongóit, egyesek végig A Karib-tenger kalózai sztárját tartották áldozatnak, míg mások Heard mellett álltak ki végig. Mire lezárult per mindkettejük hírneve hatalmas kárt szenvedett