A fiatalok nem kérnek az akcióhősökből: törékeny férfiakat akarnak Stallone és Schwarzenegger helyett

Akik már évtizedek óta követik a filmvilágot, még a Rambo, Terminátor, Kommandó és a Tökéletes katonához hasonló tesztoszterontól dúsított, félmeztelenül gépfegyverrel rohangáló hipermaszkulin filmeken szocializálódtak. A filmvilág azonban alkalmazkodik a nézői igényekhez, így a Sylvester Stallone-filmek lázálmai egyesek számára nem tűnnek annyira időtállónak, mint azt egykor gondoltuk. A modern filmgyártás egyik legújabb kihívása, hogy jobban megértsék: hogyan viszonyul a jövő nemzedéke a férfiassághoz?
Nem ez az első olyan kutatása a Kaliforniai Egyetemnek, melyben a fiatalok filmnézési szokásait veszik górcső alá. Egy korábbi felmérésük alapján a tinédzserek nem igénylik a szexualitást a filmekben, sőt kifejezetten untatja őket és inkább a minőségi emberi kapcsolatokat preferálnák a sztorik főbb elemeiként — kiemelve például a Wednesdayt, ami ezt a vonalat a modern trendeknek megfelelően alkalmazza.
Az intézmény a napokban egy kivonatot közölt legújabb kutatásukról, mely "A maszkulinitás evolúciója" nevet viseli. A kutatásban 1500 serdülőt, késő tinédzsert és fiatal felnőttet kérdeztek meg 10 és 24 év között. A kutatás legfőbb tanulsága, hogy a fiúk és férfiak már nem értékelik az úgynevezett magányos farkas típust és egyéb klasszikus maszkulin sztereotípiákat — ezeket ők kifejezetten nevetségesnek találják — és szívesebben látnának érzékenységet és kapcsolódást a filmekben.
Ez könnyen jelentheti, hogy kifejezetten a múlt hipermaszkulin figurái, mint Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Jason Statham, Vin Diesel valamint mindenki más A feláldozhatók és Halálos iramban filmekből kezdenek úgymond kimenni a divatból a fiatalabb generáció számára.
Emellett, a fiatalabb generációk olyan apafigurákat akarnak látni a filmekben, akik szeretik a gyerekeket és élvezik az apaságot, valamint a megkérdezettek legalább 46 százaléka látna olyan férfiakat, akik mernek segítséget kérni — különös tekintettel a mentális nehézségekre. A kutatás szerint nem érzelmileg idegen hősökre vágynak, hanem mentori, apai figurákra, e tekintetben pedig a Vészhelyzet Pittsburghben és a Bluey sorozatok pozitív példának bizonyulnak.
A kutatás alapján ez a férfikép különösen a legfiatalabb, alfa generációs gyerekek számára fontos, de Matt Puretz szenior kutató szerint ez az igény az idősebbek számára se tűnik el teljesen, csak átalakul:
Aki tinédzsereknek, vagy fiatal felnőtteknek készít filmeket, könnyen mondhatja, hogy ezek a számok csak a kisgyerekekről szólnak. De 15 és 24 közötti fiataloknál is azt látjuk, hogy törődő, érzelmileg elérhető férfiakat szeretnének látni, akik pozitív maszkulin példát mutatnak.
A kutatás célja, hogy feltérképezzék a fiatalok igényeit, hogy a jövőben ő számukra megfelelő tartalmakat gyárthassanak. Ez persze azt is jelentheti, hogy a frissen készülő Rambo előzményfilm nem lesz túl népszerű köztük és ha Jason Statham legújabb filmje nem teljesít jól a fiatalok körében, az is a megváltozott trendeknek köszönhető.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.