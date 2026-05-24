Tragédia: holtan találták a Virgin River sztárját

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 16:40
A rendőrség most gyilkosság miatt nyomoz.
Holtan találták Stewart McLeant, a Virgin River sztárját, aki után korábban eltűnés miatt indult körözés. A 45 éves színész maradványait a kanadai Lions Bay-ben találták meg, egy héttel azután, hogy utoljára látták őt az otthonánál, majd három nappal később a Squamish-i Királyi Kanadai Lovasrendőrség bejelentést kapott arról, hogy eltűnés miatt keresik a sztárt.

Holtan találták a Virgin River sztárját / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A gyilkossági nyomozók jelenleg bizonyítékokat gyűjtenek és elemeznek, áttekintik a biztonsági kamerák felvételeit és kihallgatásokat végeznek, hogy idővonalat készítsenek Stewart McLean 2026. május 15-e előtti tevékenységeiről

 – mondta el Esther Tupper őrmester egy sajtóközleményben.

Minden rendelkezésre álló nyomot megvizsgálunk, mialatt azon dolgozunk, hogy válaszokat tudjunk adni McLean úr családjának, barátainak és szeretteinek

- tette hozzá, egy nappal azután, hogy bejelentették, McLean feltehetően gyilkosság áldozata lett.

A színész halálát az ügynöksége, a Lucas Talent Inc. erősítette meg a közösségi médiában, ahol megrendülten tisztelegtek az emléke előtt.

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett ügyfelünktől, Stew McLeantől. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy több mint 10 évig Stew-vel dolgozhattunk. Mindig öröm volt vele együttműködni: elkötelezett, profi, lelkes és végtelenül vicces volt

- olvasható a közleményben.

Stewart McLean a karrierje során olyan televíziós műsorokban szerepelt, mint a Virgin River, a Kisvárosi gyilkosság, a Happy Face, vagy a Zöld íjász - írja a People.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
