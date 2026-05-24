Tragédia: holtan találták a Virgin River sztárját

Holtan találták Stewart McLeant, a Virgin River sztárját, aki után korábban eltűnés miatt indult körözés. A 45 éves színész maradványait a kanadai Lions Bay-ben találták meg, egy héttel azután, hogy utoljára látták őt az otthonánál, majd három nappal később a Squamish-i Királyi Kanadai Lovasrendőrség bejelentést kapott arról, hogy eltűnés miatt keresik a sztárt.
A gyilkossági nyomozók jelenleg bizonyítékokat gyűjtenek és elemeznek, áttekintik a biztonsági kamerák felvételeit és kihallgatásokat végeznek, hogy idővonalat készítsenek Stewart McLean 2026. május 15-e előtti tevékenységeiről
– mondta el Esther Tupper őrmester egy sajtóközleményben.
Minden rendelkezésre álló nyomot megvizsgálunk, mialatt azon dolgozunk, hogy válaszokat tudjunk adni McLean úr családjának, barátainak és szeretteinek
- tette hozzá, egy nappal azután, hogy bejelentették, McLean feltehetően gyilkosság áldozata lett.
A színész halálát az ügynöksége, a Lucas Talent Inc. erősítette meg a közösségi médiában, ahol megrendülten tisztelegtek az emléke előtt.
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett ügyfelünktől, Stew McLeantől. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy több mint 10 évig Stew-vel dolgozhattunk. Mindig öröm volt vele együttműködni: elkötelezett, profi, lelkes és végtelenül vicces volt
- olvasható a közleményben.
Stewart McLean a karrierje során olyan televíziós műsorokban szerepelt, mint a Virgin River, a Kisvárosi gyilkosság, a Happy Face, vagy a Zöld íjász - írja a People.
