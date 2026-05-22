Kiszivárgott a felvétel: így vitték el bilincsben a részegen vezető Britney Spearst

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 08:50
Az énekesnő nem épp vezetésre alkalmas állapotban ült volán mögé. Britney Spearst bilincsben vitték el a rendőrök.
Kiszivárogtak a felvételek Britney Spears letartóztatásáról: az énekesnőt még március 4-én vitték el ittas vezetés gyanúja miatt, az erről készült videó azonban csak most vált nyilvánossá.

(Fotó: Chris DELMAS / VISUAL Press Agency)

A megszerzett videón a Grammy-díjas énekesnőt rendőrök kérdezik ki, mielőtt megbilincselik és elviszik. A felvételen az is hallható, ahogy Spears azt kérdezi a hatóságoktól, náluk van-e a mobiltelefonja.

A 44 éves Spears a források szerint Ventura megyében vezetett szabálytalanul, és majdnem több járműnek is nekiütközött.

Bejelentenek egy szabálytalanul vezető személyt

– mondta az egyik hívó a 911-es segélyhívás során.

A diszpécsereknek ezt követően arról számoltak be, hogy egy BMW folyamatosan sávot vált, valamint hirtelen fékezget.

Majdnem oldalra lökött néhány járművet. Nagy sebességgel hajt. Attól tartok, hogy összeütközik valakivel

– mondta a hatóságoknak a szemtanú.

Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, elmondásuk szerint alkoholszagot éreztek az énekesnőn. Spears azonban azt állította, hogy csak egy mimózát fogyasztott órákkal a vezetés előtt. Hozzátette: akár négy üveg bort is megihatna, mégis teljesen magánál lenne, mert ő „egy angyal”.

Spears állítólag azt is mondta a rendőröknek, hogy a nullától tízig terjedő józansági skálán ő egy nulla, de nem akart részt venni a helyszíni józansági teszteken. A beszámolók szerint azonban több alkoholszondás vizsgálaton is átment.

A letartóztatást követően Spears áprilisban elvonóra jelentkezett, képviselője pedig azt nyilatkozta, hogy az énekesnő elkötelezett a rá váró munka iránt - írja a Page Six.

