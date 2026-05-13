Gyászol Sharon Stone: 74 évesen hunyt el testvére

Sharon Stone testvére, Mike Stone 74 évesen elhunyt.

Elhunyt Sharon Stone testvére

A színésznő szerdán osztotta meg a szívszorító hírt az Instagramon.

„Mike Stone, a legidősebb testvérem, elhunyt. Hosszan tartó betegség után. Békét kívánunk neki. Sharon, Roan, Laird és Quinn” – írta elhunyt testvére fotója mellé.

Bár Mike élete nagy részét a reflektorfénytől távol töltötte, a nővéréhez hasonlóan színész volt. Debütálása az 1990-es End of the Night című filmben volt, majd 1995-ben nővérével együtt szerepelt a Gyorsabb a halálnál című filmben.

Nem ez volt az első tragédia, ami a színésznőt érte az elmúlt években. Öccsét Patrickot 2023-ban vesztette el, mindössze 57 évesen, hirtelen szívrohamot szenvedett szívbetegsége következtében - írta a Page Six.