Kim Kardashian halálosan rettegett – azt hitte, megerőszakolják a rablás során

2016-ban Kim Kardashian egy rémisztő betörés áldozata volt, ahol több millió dollár értékben vittek el tőle ékszereket. A sztár hétfőn a bíróságon végre elmondhatta, hogy ő hogyan is élte meg ezt a megrázó eseményt.

Kim Kardashian kilenc év után végre megteheti tanúvallomását a megrázó betöréses rablás után (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Kim Kardashian azt hitte, meg fog halni

Megkezdődött Kim Kardashian 2016-os betöréses rablással kapcsolatos pere. A Kardashian sztár most 9 évvel a megrázó eset után a tanúk padján mondhatta el, hogy mit érzett a betörés alatt. A könnyeivel küszködő Kim Kardashian elmesélte a párizsi Palais de Justice bíróságon a tanúk padján, hogy meg volt győződve arról, hogy megerőszakolják és agyon fogják lőni, amikor két fegyveres betört párizsi luxusszállodai apartmanjának hálószobájába, miközben a tévésztár az ágyban feküdt. Az egyik férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt kiabálta, hogy 'gyűrű, gyűrű' és közben az ujjára mutatott, majd kirángatta az ágyból a meztelen Kim Kardashian-t és kábelkötegelővel megkötözte a csuklóját és a bokáját. Ezek után leragasztotta a száját és a fürdőszobába hajította.

Kim Kardashian stílusosan egy hatalmas gyémánt nyaklánccal jelent meg a bíróságon (Fotó: Anne-Sophie Guebey / Bestimage / Northfoto)

Kim Kardashian meg volt róla győzödve, hogy megerőszakolják

Kim Kardashian nem értette, mi történik. Az egyik percben még alváshoz készülődött, a másikban pedig a fürdőszoba padlóján feküdt meztelenül megkötözve. Kanye West exe azt hitte, hogy ott helyben megerőszakolják őt:

Megragadta a lábamat és húzott. Meztelen voltam, és mindenem szabadon volt. Biztos voltam benne, hogy meg fog erőszakolni

A két rendőrnek öltözött betörő a portást is megkötözte és magukkal vitték Kim Kardashian szobájába. Kanye West exe pedig hisztérikusan sírt és kérte a portást, hogy fordítson neki és mondja el, hogy neki gyerekei vannak, akikhez haza kell mennie. De a portás csak annyit mondott, hogy:

Nem tudom, mi fog velünk történni

Kim Kardashian-t édesanyja, Kris Jenner is elkísérte a tárgyalásra (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Kim Kardashian még a megrázó eset közben is a nővére miatt aggódott

Miközben megkötözve feküdt a fürdőszoba padlóján Kim Kardashian, imádkozni kezdett a családjáért, édesanyjáért, gyerekeiért, nővéreiért. És végig azon izgult, hogy amikor nővére megérkezik majd a hotelszobába és látja, hogy megkötözve holtan fekszik az ágyban, az örökre bevésődik majd nála és nem fogja tudni túltenni magát rajta:

Imát mondtam a családomért, anyámért, nővéremért és a barátaimért, és reméltem, hogy rendben lesz az életük. Tudtam, hogy a nővérem haza fog jönni, és felfedezi a helyszínt... hogy meg fog látni engem megkötözve és holtan az ágyon, és ez az emlék örökre az agyában marad

A 'nagypapa bandát' gyanúsítják

Kim Kardashian, aki mindig is imádta Párizst, a szerelem városát, most retteg visszamenni oda. 2016-ban a párizsi divathét miatt utazott a francia fővárosba. Épp egy vacsoráról tért vissza a luxusszállodai szobájába, amikor megtámadták őt. Összesen 10 ember érintett az ügyben, kilenc férfi és egy nő, mindegyik 35-78 év közötti. A 10 vádlottból azonban nyolc tagad minden érintettséget. A gyanúsítottakat a 'nagypapa bandaként' tartják számon előrehaladott koruk miatt. A rablás során összesen 10 millió dollárnyi értéket vittek el, köztük azt a 18,88 karátos gyémánt eljegyzési gyűrűt is, amit Kim Kardashian még exférjétől, Kanye West-től kapott. A gyűrű értéke körülbelül 4 millió dollár. Ezt a rablást tartják Franciaországban az elmúlt 20 év legnagyobb összegű személyi rablásának.