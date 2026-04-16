Újabb részletek láttak napvilágot Katy Perry szexuális zaklatási botrányáról: megszólalt a klubmenedzser

A napokban hatalmas botrány robbant ki egy közel húsz évvel ezelőtti incidens miatt. Ruby Rose szexuális zaklatással vádolta meg Katy Perry-t, aki mindent tagad. Az ügyben azonban újabb fejlemények láttak napvilágot: egy volt klubmenedzser is megszólalt, aki meglepő részleteket árult el az ominózus éjszakáról.
Katy Perry szexuális zaklatási botránya újabb fordulatot vett, amikor a Spice Market nevű szórakozóhely egykori klubmenedzsere megszólalt az ügyben. A Herald Sunnak tett nyilatkozatában azt mondta, hogy bár mindkét sztár fogyasztott alkoholt az este folyamán, egyikük sem volt olyan állapotban, amely teljes kontrollvesztésre utalt volna.
Részegek voltak, de nem voltak teljesen kiütve vagy ilyesmi… pont úgy, mint bármelyik másik ember, aki egy éjszakai klubban iszik. Együtt érkeztek, velük volt Katy fodrásza és sminkese is, valamint egy másik srác, aki Ruby barátja volt.
Továbbá kihangsúlyozta, hogy nem látta sem az állítólagos szexuális zaklatást, sem a hányást, utalva Ruby Rose vádjaira, miszerint sugárban hányt Katy Perry szexuális zaklatása után.
A klubmenedzser állítása szerint a két híresség egy VIP-részlegben tartózkodott, és igyekeztek elkerülni a tömeget. Mindeközben a biztonsági személyzet pedig mindvégig arról gondoskodott, hogy a sztárok diszkréten szórakozhassanak.
Tudatában voltunk annak, hogy mindketten közszereplők, ezért nem akartuk, hogy valaki ilyen részeg állapotban fotózza őket. Mindig annyira védtük őket, amennyire csak tudtuk.
Végül pedig egy hátsó kijáraton keresztül kísérték ki őket a helyszínről, hogy elkerüljék a média figyelmét.
Ruby Rose beszámolója azonban sokkal drámaibb képet fest. Állítása szerint az incidens során olyan helyzetbe került, amely mély traumát okozott számára, és amelyről csak évekkel később mert beszélni. Azt is állítja, hogy bizonyítékokkal és tanúkkal tudja alátámasztani a történteket. Ezzel szemben Katy Perry képviselői mindent tagadnak. Szerintük Ruby Rose szexuális zaklatásos vádjai nemcsak kategorikusan hamisak, hanem egyenesen veszélyes és meggondolatlan hazugságok. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy az ausztrál hatóságok vizsgálatot indítottak a történtek miatt. A rendőrség meg is erősítette, hogy egy korábbi, 2010-es melbourne-i szórakozóhelyhez köthető ügyet vizsgálnak.
