Retró kvíz: mennyit tudsz a legendás Tony Curtis-ről? Csak az igazi filmrajongók tudják a választ

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 14:15
A magyarságára oly büszke színészóriás hatalmas karriert futott be Hollywoodban. A múlt század egyik legnagyobb szívtiprójaként nők ezrei hevertek a lábai előtt, ő azonban egyik mellett sem maradt túl sokáig. Kvízünkkel a 2010-ben szeptember 29-én elhunyt Tony Curtis ikonikus alakjára emlékezünk.
Antalfi Krisztina
Ez a kvíz visszarepít téged Hollywood aranykorába, abba a csillogó és fényűző időszakba, amikor olyan filmcsillagok tűntek fel a moziipar egén, mint Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Bette Davis, Clark Gable, Marilyn Monroe és Tony Curtis. Szinte látjuk magunk előtt Curtis sármos alakját, huncut mosolyát és halljuk Sztankay István hangját is, amely annyira, de annyira illett hozzá.

kvíz: Tony Curtis fiatalon ül egy gyönyörű autó lépcsőjén
Kvíz: most kiderül, mennyit tudsz Tony Curtis legendás életéről és ikonikus filmjeiről!
Fotó: Silver Screen Collection / GettyImages

Kvíz: mennyit tudsz a a világhírű, magyar származású színészről?

Tony Curtis Bernard Schwartz néven látta meg a napvilágot 1925. június 3-án New Yorkban, mátészalkai származású szülők gyermekeként – Schwartz Manó és Klein Ilona fiaként. Curtis Hollywood aranykorának egyik legünnepeltebb sztárja lett: több mint 130 filmben szerepelt, és a 20. század egyik legismertebb színészeként, valamint legendás nőcsábászaként vált világhírűvé. Imádta a gyengébbik nem képviselőit, élete során hatszor nősült. Az első házasságából két gyönyörű lánya született, Jamie Lee Curtis, aki később ugyancsak híres színésznő lett, valamint Kelly Curtis. Hazánkban a Minden lében két kanál című sorozatból ismerték a legtöbben. A magyar felmenőkkel rendelkező hollywoodi ikon 2010. szeptember 29-én, ezen a napon halt meg nevadai otthonában, szívroham következtében. Úgy gondoltuk, az évforduló tökéletes alkalom arra, hogy megemlékezzünk egy kvízzel a színészlegendára. Teszteld magad, és derítsd ki, hogy mennyire ismered az életét és a filmjeit! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Milyen néven látta meg a napvilágot Tony Curtis?

Ez a videó talán segít feleleveníteni a régi filmes emlékeidet:

