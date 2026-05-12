„Nem is sejtettem” – Szívmelengető bejegyzést tett közzé Virág Anita

Aranyos visszaemlékezést osztott meg Instagram-oldalán Virág Anita. Az influenszer egy korábbi várandós fotóval idézte fel azt az időszakot, amikor még nem is sejtette, hogy kisfia már másnap meg fog születni.

Virág Anita posztja csodálatos.

Virág Anita büszke kisfiára

6 éve ezen a napon még nem tudtam, sőt nem is sejtettem

A bejegyzésben Anita azt írta: hat évvel ezelőtt ezen a napon még fogalma sem volt arról, hogy gyermeke „holnap kibújik”. A poszt szerint azonban ugyanazon a napon egy másik fontos dolog is történt az életében: ekkor született meg a végleges illata annak a bőrápoló olajnak, amin addig hosszú ideje dolgozott.

A fotón Virág Anita várandósan látható egy pöttyös köntösben. Míg a többi képen az látható ahogy egy asztalnál teszteli, a saját maga által kidolgozott bőrápoló olajat. Az influenszer elárulta, hogy körülbelül száz különböző mintát próbáltak ki, mire megtalálták a tökéletes változatot.

A kommentek között több rajongói is gratulált Anitának, férje, Király Viktor pedig egy szív-emojival üzent szerelmének. Az egyik követő így fogalmazott:

Boldog születésnapot kívánok neked.. Drága kedves kicsi Kolen

