„Van életem” — George Lucas már nem kér a Star Warsból és a Disney ámokfutásából

2012-ben George Lucas eladta a Lucasfilmet – és ezzel együtt a Star Wars filmek és az Indiana Jones jogait – a Disneynek, mintegy 4 milliárd dollárért. Bár Lucas tanácsadóként felajánlotta segítségét a folytatásokhoz, a Disney végül nem követte az ő elképzeléseit. Az eladás hatalmas mérföldkő volt a popkultúrában, mivel ezzel a lépéssel a Star Wars hivatalosan is átkerült egy új, sokat vitatott korszakba a Disney irányítása alatt.
13 év alatt a szerződésen már bőven megszáradt a tinta és George Lucasnak volt ideje bedolgozni a történteket: hogy miképp alakította saját képére a Disney a saját projektjét, a felé irányuló mérhetetlen ellenszenvet a rajongók felől és az ezekkel járó mentális megterhelést. Lucas a legutóbb a WSJ Magazinnak beszélt arról, milyen érzések vannak most benne a váltással kapcsolatban:
A cím a Disneyhez került és az ő víziójuk érvényesült. Ennyi történt.
Az egykori rendező kivonult a filmvilágból, hogy a Lucas Museum of Narrative Art nevet viselő projektjén dolgozzon, mely kifejezetten narratív jellegű művészeti alkotások bemutatásával foglalkozik és elmondása szerint nincs kapacitása a múlton rágódni:
Természetesen már túlléptem rajta. Nekem is van életem. Egy múzeumot építek. A múzeum nehezebb, mint a film.
A jelek szerint George Lucas nyitott arra, hogy félrerakja a múltat. Ugyanakkor ezen a ponton már tudjuk, hogy hogy esett neki amit a Disney csinált a kedvelt filmsorozatával, melyet elmondása szerint saját gyermekeként szeretett. Tíz éve, amikor Az ébredő erő betört a mozikba — melyből teljesen kivonták Lucast — a rendező nem fogta vissza a véleményét:
Ránéztek a történeteimre és azt mondták: 'A rajongóknak tervezünk valamit készíteni.' ... Eldöntötték, hogy nem használják a történeteimet és egy teljesen új dolgot csinálnak. Amúgy se terveztek bevonni a projektbe, de ha ott lettem volna, csak problémát okoztam volna, mert biztos, hogy nem csinálták volna azt amit mondok. Nincs már irányításom efelett és bármit tennék, csak bezavarna. (...) Eladtam a filmeket a rabszolgatartóknak, akik fogják a darabokat és... [nevet]
— mondta Lucas, azonnal megtorpanva a gondolatmenetében, nehogy olyat mondjon, amit megbánhat.
A többi pedig már történelem. Ezen a ponton nehéz lenne George Lucast sajnálni, hisz valahol ez az ő döntése volt, amiből igazából ő profitált a leginkább. A Disney egy abszolút saját víziót valósított meg, évről-évre új filmeket, sorozatokat, könyveket és videójátékokat dobott piacra. Ezek minősége változó, de főleg a silány tartalmak felé konvergálva, annyi bőrt lehúzva a messzi-messzi galaxisról, amennyit nem szégyellnek.
Olyannyira, hogy jelenleg is több Star Wars projekt készülőben van. Kezdve azzal, hogy a borzasztó Skywalker felemelkedése után először a Star Wars újra visszatér a mozikba, a tervek szerint két film erejére is legalább. Ebből az egyik Pedro Pascal szereplésével A mandalóri és Grogu című film, mely a 2023-ban lezárt három évados sorozatnak lesz a folytatása és jövőre érkezik a mozikba. A másik említésre méltó projekt pedig a Ryan Gosling főszereplésével készülő Starfighter, melyet 2027-ben kaphat meg a Star Wars univerzum éppen megmaradt pár rajongója, akiket lassan a két kezünkön is megszámolhatunk.
