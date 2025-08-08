Elásta a csatabárdot Gina Carano és a Disney

Gina Carano visszatérhet a Star Wars világába? Könnyen lehet! A ketrecharcosból lett színésznő ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy kibékült a Disney-vel – vagy legalábbis sikerült megegyezésre jutniuk. Mint ismert, A Mandalóri sztárját még 2021 elején rúgták ki szinte pillanatok alatt, miután egy elég problémás posztot tett ki az Instagramra. Munkaadói azonnal megváltak tőle, noha a rajongók épp kezdték megszeretni a sorozatban, és a karrierje is elég szépen kezdett felfelé ívelni Hollywoodban – a botrány és a kirúgás azonban egyértelmű törést jelentett számára.

Gina Carano ki lett rúgva a Star Wars-sorozatból, miután kínos posztot tett ki a közösségi oldalára Fotó: NurPhoto via AFP

A rajongók már akkor nemtetszésüknek adtak hangot, mondván, hogy míg Gina Carano ki lett rúgva, addig A Mandalóri sztárja, Pedro Pascal érinthetetlen, pedig aztán neki is voltak problémás bejegyzései a közösségi médiában. A helyzet tovább fokozódott, amikor 2024 februárjában Carano beperelte a The Walt Disney Companyt a munkaviszonya megszűntetése miatt. A per idén ősszel kezdődött volna, azonban a friss hírek arról szólnak: a kezdés előtti utolsó pillanatban sikerült peren kívül megegyezniük. A részletek természetesen titkosak, de bizonyos, hogy komoly összeg cserélt gazdát.

Gina Carano visszatérhet?

Gina az X-en (korábban Twitter) így fogalmazott a megegyezés kapcsán:

Remélem, ez gyógyítólag hat majd az erőre

– utalva a Csillagok háborúja világára. A színésznő szerint "a lehető legjobb kimenetel született mindkét fél számára". Hozzátette: izgatott, hogy lapozzon, és egy új fejezetet kezdjen az életében.

"A per lezárultával várjuk, hogy találjunk olyan lehetőségeket, amely során a közeljövőben együtt dolgozhatunk Ms. Canaróval" – jelentette ki a Disney alá tartozó Lucasfilm szóvivője a Variety-nek. Sokak szerint ez egyértelműen azt jelenti: máris megtalálták a módját, hogy visszahozzák karakterét (és persze őt) a Star Wars világába.