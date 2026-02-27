Vége az ittas vezetésnek, a hatóságok megtalálták a tökéletes módszert

A hatóságok egy okos módszert dolgoztak ki, amellyel végleg leszámolhatnak az ittas vezetéssel az utakon. Egy különleges eszköz, az úgynevezett alkoholzár bevezetése lehet a megoldás, mely az autó részeként megakadályozza a motor beindítását, ha a vezető véralkoholszintje nulla felett van.

Az alkoholzár gyakorlatilag egy kocsiba épített szonda, ami megakadályozza az ittas vezetést Fotó: Freepik

Soha többé nem lesz probléma az ittas vezetés Olaszországban?

Kötelezővé válhatnak az autókban található alkoholzárak. Ezeket az eszközöket azoknak a sofőröknek kötelező felszerelniük, akiket már egyszer elítéltek ittas vezetés miatt. Az új intézkedés Olaszországban jelent meg, hogy biztonságosabbá tegyék az utakat.

Matteo Salvini, Infrastrukturális és Közlekedési miniszter aláírta a végleges javaslatot, és zöld utat kapott az intézkedés, melynek célja az ittas vezetés fokozatos csökkentése, sőt, potenciális megszüntetése. Ez az egyik legjelentősebb és legvitatottabb újítás Olaszországban, amelyet az új, 2024. december 14-én hatályba lépett KRESZ hozott.

Aki a rendőrség rutinellenőrzése során 0,8 g/l feletti véralkoholszinttel vezet, akár 3200 eurós (kb. 1,2 millió forintos) közigazgatási bírsággal, legfeljebb hat hónapos elzárással vagy a jogosítvány felfüggesztésével is sújtható. A jogerős ítéletet követően a sofőrnek a következő két évben kötelező lesz alkoholzárat felszerelnie a járművébe, a motor beindítása pedig csak nulla alkoholszint esetén lehetséges.

Ha az eszköz a leheletben alkoholt észlel, a motor egyszerűen nem indul be. Az intézkedésnek ugyanakkor van némi hátránya is, ugyanis technikailag lehetetlen lesz alkoholzárat beszerelni sok régebbi járműbe. Ráadásul nem is minden műhely jogosult ilyen eszköz beszerelésére - írja a Gazzetta.