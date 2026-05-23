„83 éves vagyok, de 28-nak néznek!” –A miniszoknyás szupermami brutális összeget költ a külsejére

Míg a legtöbb korabeli nagymama már rég behódolt a kényelmes, „korhoz illő” ruháknak, a Floridában élő Mikki Williamsnél a dögös miniszoknya és a testhezálló ruha az alapdarab. A 83 éves ex-táncosnő valóságos internetes szenzáció lett, a közösségi oldalain százezrek lesik, esetében mi lehet a fiatalság titka. Nem véletlenül: a külseje alapján simán letagadhatna évtizedeket, a követői pedig egyenesen megőrülnek a stílusáért.

82 éves vagy??? Szerintem 28-at akartál írni, bébi!

– lelkendezett Mikki egyik követője a kommentszekcióban, és ezzel a véleményével nincs egyedül.

Kiderült a fiatalság titka: évente 5 milliót költ a ruhatárára

Mikki nem sajnálja a pénzt a megjelenésre. Évente nagyjából 11 ezer fontot (átszámítva több mint 5 millió forintot) költ el új, különleges darabokra. A házában egy egész szobát alakított át gardróbbá, ahol katonás rendben sorakoznak a kincsei: a ruháit színkódok szerint válogatja, a cipőgyűjteménye pedig már a 200 párat is meghaladja.

Soha nem értettem egyet azzal, hogy a korunkhoz kellene öltözködnünk. Teljesen figyelmen kívül hagyom ezt a szabályt. Az emberek nap mint nap megállítanak az utcán, és azt mondják: ’Imádom a szetted, de én ezt sosem merném felvenni.’ Én pedig mindig azt felelem: dehogynem mernéd! Csak nem adsz rá engedélyt magadnak. Ez a különbség

– mondta vagányan Mikki, aki szerint a titok mindössze annyi, hogy ne kérjünk engedélyt másoktól a boldogságra.

Sokkolta az internetet

A New Yorkban nevelkedett nő mindig is kilógott a sorból, az egyediségre pedig a magányos édesanyja nevelte, aki a lázadást és a divat iránti rajongást is erősítette benne. Mikki végül idős korára, egy barátnője és a 17 éves szomszéd srác segítségével fedezte fel a TikTokot.

Készítettem egy videót, amiben annyit mondtam: ’Sziasztok, Mikki vagyok, egy természetes 82 éves. Másnap reggelre már egymillió feletti megtekintésem volt, elképesztő sebességgel pörgött fel az egész

– mesélte a bombázó.

De mi a valódi titok?

A dögös ruhatár és a magabiztosság mellett Mikki kőkeményen tesz is azért, hogy így nézzen ki. Amikor a rajongók a bomba alakjáról kérdezik, mindig ugyanazt a négy dolgot említi:

A mindennapi edzés, a megszállott bőrápolás, a vitaminok és a pozitív hozzáállás. Profi táncos voltam, így a mozgás a DNS-emben van. Minden áldott nap ott vagyok az edzőteremben: pilatesezem, úszom, súlyzózom és imádok táncolni.

Mikki nem követi a trendeket, a saját feje után megy, és mindenkit arra biztat, hogy merjen kockáztatni.

Ne várjatok tovább mások engedélyére! Merjetek kicsit felháborítóak lenni, és egyszerűen csináljátok!

– idézi Mikki szavait a Sun.