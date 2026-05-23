„83 éves vagyok, de 28-nak néznek!” –A miniszoknyás szupermami brutális összeget költ a külsejére

Míg a legtöbb korabeli nagymama már rég behódolt a kényelmes, „korhoz illő” ruháknak, a Floridában élő Mikki Williamsnél a dögös miniszoknya és a testhezálló ruha az alapdarab. A 83 éves ex-táncosnő valóságos internetes szenzáció lett, a közösségi oldalain százezrek lesik, esetében mi lehet a fiatalság titka. Nem véletlenül: a külseje alapján simán letagadhatna évtizedeket, a követői pedig egyenesen megőrülnek a stílusáért.
82 éves vagy??? Szerintem 28-at akartál írni, bébi!
– lelkendezett Mikki egyik követője a kommentszekcióban, és ezzel a véleményével nincs egyedül.
Mikki nem sajnálja a pénzt a megjelenésre. Évente nagyjából 11 ezer fontot (átszámítva több mint 5 millió forintot) költ el új, különleges darabokra. A házában egy egész szobát alakított át gardróbbá, ahol katonás rendben sorakoznak a kincsei: a ruháit színkódok szerint válogatja, a cipőgyűjteménye pedig már a 200 párat is meghaladja.
Soha nem értettem egyet azzal, hogy a korunkhoz kellene öltözködnünk. Teljesen figyelmen kívül hagyom ezt a szabályt. Az emberek nap mint nap megállítanak az utcán, és azt mondják: ’Imádom a szetted, de én ezt sosem merném felvenni.’ Én pedig mindig azt felelem: dehogynem mernéd! Csak nem adsz rá engedélyt magadnak. Ez a különbség
– mondta vagányan Mikki, aki szerint a titok mindössze annyi, hogy ne kérjünk engedélyt másoktól a boldogságra.
A New Yorkban nevelkedett nő mindig is kilógott a sorból, az egyediségre pedig a magányos édesanyja nevelte, aki a lázadást és a divat iránti rajongást is erősítette benne. Mikki végül idős korára, egy barátnője és a 17 éves szomszéd srác segítségével fedezte fel a TikTokot.
Készítettem egy videót, amiben annyit mondtam: ’Sziasztok, Mikki vagyok, egy természetes 82 éves. Másnap reggelre már egymillió feletti megtekintésem volt, elképesztő sebességgel pörgött fel az egész
– mesélte a bombázó.
A dögös ruhatár és a magabiztosság mellett Mikki kőkeményen tesz is azért, hogy így nézzen ki. Amikor a rajongók a bomba alakjáról kérdezik, mindig ugyanazt a négy dolgot említi:
A mindennapi edzés, a megszállott bőrápolás, a vitaminok és a pozitív hozzáállás. Profi táncos voltam, így a mozgás a DNS-emben van. Minden áldott nap ott vagyok az edzőteremben: pilatesezem, úszom, súlyzózom és imádok táncolni.
Mikki nem követi a trendeket, a saját feje után megy, és mindenkit arra biztat, hogy merjen kockáztatni.
Ne várjatok tovább mások engedélyére! Merjetek kicsit felháborítóak lenni, és egyszerűen csináljátok!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.