Ennyi, itt a vége: csődbe ment egy európai légitársaság - törölték a járatokat

Csődbe ment egy európai légitársaság fizetésképtelenség miatt. A csőd közel 400 munkavállalót érint, valamint az összes repülőjáratukat törölték.

Csődbe ment egy európai légitársaság miután fizetésképtelenné vált, az összes járatot törölték Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Csődbe ment egy népszerű légitársaság

Fizetésképtelenség miatt leállítja működését egy európai légitársaság. Emiatt több száz alkalmazott került bizonytalan helyzetbe. Az izlandi központú PLAY légitársaság közölte, hogy még tavaly szeptemberben került csődeljárás alá, majd minden járatát törölte. Az akkori közleményében így fogalmazott a légitársaság: „Kedves utasaink, a Fly Play hf. beszüntette működését, és minden járatot töröltünk.”

Az izlandi RUV információi szerint a döntés 400 munkavállalót érintett, az állásuk veszélybe került, a cég közben igyekezett a béreket rendezni. Az nem világos, hogy sikerült-e minden alkalmazottat kifizetnie a légitársaságnak.

A bevezetett változtatások sem hoztak eredményt

A PLAY légitársaságot 2019-ben alapították, és 2021 júniusában indította el a működését a reykjavíki Keflavík nemzetközi repülőtéren. Eleinte hat európai célállomásra repült: Londonba, Párizsba, Berlinbe, Koppenhágába, valamint olyan népszerű üdülőhelyekre, mint Tenerife vagy Alicante. London és Reykjavík között is üzemeltetett járatokat a légitársaság, a bejelentés előtt azonban már nem lehetett repülőjegyet foglalni november utánra.

A Fly Play hf. igazgatótanácsa úgy határozott, hogy megszünteti a működést, és minden járatot töröl. A vállalat szorosan együttműködik a hatóságokkal és a munkavállalókkal a leállás lebonyolítása érdekében. Számos tényező vezetett ehhez a döntéshez: a cég teljesítménye hosszú ideje elmaradt a várakozásoktól, a jegyeladások az utóbbi időszak negatív sajtóvisszhangja miatt visszaestek, és a stratégiai irányváltások körüli belső viták tovább rontották a helyzetet.

- indokolta a döntést a cég igazgatótanácsa a szeptemberi közleményükben.

A korábban bevezetett változtatások sem hozták meg a várt eredményeket a vezetőség szerint. „Tavaly ősszel új üzleti modellt vezettünk be, amely kezdetben bizakodásra adott okot. Sajnos mára egyértelművé vált, hogy ezek a lépések nem elegendők a mélyen gyökerező pénzügyi problémák megoldására. Utólag visszatekintve ezeknek az intézkedéseknek jóval korábban kellett volna megtörténniük” - olvasható a Daily Express cikkében.