Drogok, akció, Texas: Glen Powell a Yellowstone babérjaira tör!

Nem nehéz észrevenni, hogy a western műfaj újra virágozni kezdett az elmúlt években. Ez pedig minden bizonnyal a Taylor Sheridan keze alatt futó, összefüggő Yellowstone sorozatoknak köszönhető, ami Kevin Costner és Luke Grimes játékával hamar nagy népszerűségre tett szert. Olyannyira, hogy szinte minden évre jut egy különálló spin-off sorozat belőle. Ebből a sikerből pedig az újfent felkapott sármőr, Glen Powell is szeretne egy nagy szeletet.
A Prime Video hivatalossá tette, hogy egy új western sorozaton dolgoznak Calamities címmel. A projekt David Weil kezében lesz, aki íróként, rendezőként és showrunnerként vesz részt a projektben, aki korábban a Vadászok sorozaton dolgozott Al Pacino főszereplésével. Valamint producerként feladatot vállal benne a Top Gun: Maverick, A menekülő ember, a Hogyan kaszálj nagyot és a Super Mario Galaxis: A film sztárja, Glen Powell is.
Azt egyelőre nem tudni, hogy Glen Powell szerepelni is fog-e a sorozatban, de erre igen nagy az esély.
A projekt még a tervezőasztalon van, de a történetről már annyit tudni, hogy a modern Texasban játszódik majd egy félreeső kisvárosban, ahol a drogok és bűnözés vállalhatatlan méreteket öltöttek. A karakterek pedig ebben a környezetben igyekeznek boldogulni: egy rejtélyes múltú női sheriff, egy szociopata bérgyilkosnő, egy kíváncsi FBI ügynök és egy kegyetlen kartell. A készülő többrészes alkotás, a Calamities szereposztása egyelőre ismeretlen.
Nagyon sok víz lefolyik még a Dunán, mire ezt a várhatóan akciódús western-thrillert láthatja a nagyközönség, de addig is van mit néznie a zsáner iránt rajongó közönségnek. A SkyShowtime műsorán elérhető a Taylor Sheridan-sorozatok legjava köztük a Yellowstone, a Marshals (ami egy Yellowstone spin-off) és a nemrégiben kijött The Madison a mai napig gyönyörű Michelle Pfeiffer és Kurt Russell főszereplésével.
