KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most derült ki: ezért hunyt el a The Voice 24 éves sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 08:05
tesladylan carterbaleset
A tehetségkutató műsor zsűritagjai fájó szívvel búcsúztak az énekestől. Itt vannak a részletek a The Voice sztárjának balesetéről.
K. C.
A szerző cikkei

Kiderült a halál oka az NBC „The Voice” című műsorának versenyzője, Dylan Carter esetében, aki szombaton, 24 éves korában elhunyt. Halálhíréről egyik korábbi cikkünkben számoltunk be. 

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A TMZ beszámolója szerint Dylan Carter – a dél-karolinai énekes, aki 2023 őszén a The Voice 24. évadában versenyzett – szombaton egy autóbalesetben szerzett zúzódásos sérüléseibe halt bele.

A Colleton megyei halottkém a lapnak elmondta, hogy a 24 éves fiatalember halálát balesetnek minősítették, hozzátéve, hogy a heves, egy járművet érintő baleset idején a fiatalember biztonsági öve be volt kapcsolva.

A jelentések szerint Carter egy 2026-os Tesla szedánt vezetett a dél-karolinai 21-es számú országúton nem sokkal 23:00 után, amikor a jármű letért az útról, nekicsapódott egy oszlopnak és egy kerítésnek, majd felborult. A The Voice egykori versenyzője később a kórházban belehalt sérüléseibe. Megjegyezték azt is, hogy Carter volt az egyetlen személy a kocsiban.

A tehetségkutató sorozat meghallgatásán Carter Whitney Houston 2009-es dalát, az „I Look to You”-t adta elő, amivel elnyerte a műsor zsűritagjainak – Reba McEntire-nek, Gwen Stefani-nak, John Legendnek és Niall Horan-nak – a négy székes fordulatát.

„Nagyon fog hiányozni nekünk Dylan” – írta a country-sztár egy Facebook-bejegyzésben Carter halálának hírére. „Ragyogó, kedves és tehetséges fiatalember volt, aki napsugarat hozott a The Voice-ba.”

„Nyugodj békében, kedves barátom” – zárta McEntire.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
