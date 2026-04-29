Most derült ki: ezért hunyt el a The Voice 24 éves sztárja

Kiderült a halál oka az NBC „The Voice” című műsorának versenyzője, Dylan Carter esetében, aki szombaton, 24 éves korában elhunyt. Halálhíréről egyik korábbi cikkünkben számoltunk be.

Emiatt vesztette életét a The Voice 24 éves sztárja

A TMZ beszámolója szerint Dylan Carter – a dél-karolinai énekes, aki 2023 őszén a The Voice 24. évadában versenyzett – szombaton egy autóbalesetben szerzett zúzódásos sérüléseibe halt bele.

A Colleton megyei halottkém a lapnak elmondta, hogy a 24 éves fiatalember halálát balesetnek minősítették, hozzátéve, hogy a heves, egy járművet érintő baleset idején a fiatalember biztonsági öve be volt kapcsolva.

A jelentések szerint Carter egy 2026-os Tesla szedánt vezetett a dél-karolinai 21-es számú országúton nem sokkal 23:00 után, amikor a jármű letért az útról, nekicsapódott egy oszlopnak és egy kerítésnek, majd felborult. A The Voice egykori versenyzője később a kórházban belehalt sérüléseibe. Megjegyezték azt is, hogy Carter volt az egyetlen személy a kocsiban.

A tehetségkutató sorozat meghallgatásán Carter Whitney Houston 2009-es dalát, az „I Look to You”-t adta elő, amivel elnyerte a műsor zsűritagjainak – Reba McEntire-nek, Gwen Stefani-nak, John Legendnek és Niall Horan-nak – a négy székes fordulatát.

„Nagyon fog hiányozni nekünk Dylan” – írta a country-sztár egy Facebook-bejegyzésben Carter halálának hírére. „Ragyogó, kedves és tehetséges fiatalember volt, aki napsugarat hozott a The Voice-ba.”

„Nyugodj békében, kedves barátom” – zárta McEntire.